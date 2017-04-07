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17апреля
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Аргентинский пастух нашёл яйца динозавров

Аргентинский пастух нашёл яйца динозавров
Фото: polit.info

На юге Аргентины пастух обнаружил яйца динозавров, возраст которых составляет около 70 миллионов лет. Находка была сделана вблизи населённого пункта Агуада-Сан-Роке провинции Неукен. Внутри яиц сохранились останки эмбрионов, что позволит сделать необходимые анализы, в частности – кожи и зубов, сообщает ТАСС.

Специалисты отмечают, что яйца сохранились в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где их обнаружили, когда-то была болотистой, а затем оказалась под вулканическими отложениями. Отмечается, что в данном районе гнёзда динозавров, а также останки животных, их разорявших, находили и ранее. Так, в 1997 году здесь были обнаружены останки невылупившихся пресмыкающихся.

В планах учёных – создание на этом месте палеонтологического парка, который позволит сохранить территорию для следующих поколений. Кроме того, парк может стать популярной туристической достопримечательностью и создать новые рабочие места.

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#животные #наука #происшествия

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