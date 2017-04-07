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17апреля
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Сегодня, 11:26 11

Для удобства мотоциклистов в ПДД внесут изменения

Для удобства мотоциклистов в ПДД внесут изменения
Фото: НГС.АВТО

МВД и Минтрансу поручено проработать возможность изменений в правилах дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. Для байкеров могут создать на дорогах отдельную стоп-линию, а также разрешить ездить между полосами, передаёт «Коммерсантъ».

Автором инициативы является глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, на практике владельцы мотоциклов ждут зелёного сигнала светофора вместе с автомобилями у одной стоп-линии, что является небезопасным при одновременном старте. Вопрос о движении между полосами является более острым — в ныне действующих ПДД отсутствует прямой запрет или разрешение на такой манёвр.

Двигаться по разметке запрещено, но можно находиться в одной полосе при соблюдении интервала, чем и пользуются водители двухколёсного транспорта. В Госавтоинспекции утверждают, что в случае столкновения с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несёт именно байкер.

В ведомстве уже подготовили заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами.

Как сообщало Амур.инфо, 10 апреля первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью не выше 10-20 километров в час.

Просмотров всего: 910

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Капец! Да отмените для них правила вообще, 90 % мотоциклистов их все равно не соблюдают!!!

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Запретили междурядье, все равно ездят. На правила плюют. Они ж на двух колесах, им все можно. Даже байкеры частенько нарушают, а мотонаездники так вообще. Наоборот надо разрешать езду на мото только лет с 25, и обязательно чтобы стаж вождения авто был лет пять.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~ предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью не выше 10-20 километров в час



    Хм... И как это они ОБЯЖУТ?

    Они 60 км/час не могут всех ОБЯЗАТЬ по городу ездить, а тут вообще, 10-20...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Да просто с выдачей прав (или покупкой мотоцикла) заставлять хрустика подписывать отказ от любых претензий к другим участникам дорожного движения. Чтобы нормальные люди не тратили нервы от очередного размазанного хрустика. Хотят экзотично самоубиваться - не стоит им этого запрещать, а вот ответственность за наматывание хруста на колёса машины нужно обязательно убирать из УК.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    рождённый ползать, летать не будет.

  • Holmes

    Holmes
    1 час назад

    "В случае столкновения с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несёт именно байкер".

    Уважаемая редакция Амур.Инфо,вы пишите про возможные изменения в ПДД, байкеры это субкультура, человек управляющий мотоциклом - мотоциклист и не каждый мотоциклист является байкером. Не надо нести безграмотность в массы.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Их в межрядье.. в 89% не видно.

  • Б-29

    Б-29
    43 минуты назад

    Павел ФлудерскийИх в межрядье.. в 89% не видно.


    Соглашусь на все 146%

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    25 минут назад

    Почему в Москве и в других больших городах мы стараемся переходить по специальным пешеходным дорожкам, а в Благовещенске нет? В Москве скорость потока такая, что никто не рискует особо. А у нас как в деревне, люди переходят где хотят. Пример, пешеходный переход (регулируемый) через Ленина, напротив ДОРа и ЦЭВа (так долго его ждали, просили!) А люди как специально, идут по Б.Хмельницокого, Св. Иннокентия,... Т.к. до пешеха идти ж надо. Да, там перекрестки и т.д. Но лично я привыкла проходить лишнее 50-100 метров до специального пешехода! Поэтому у нас весь город "зона успокоенного движения". Те, кто стонут, что у нас все носятся, вы сами за рулем? Вас не напрягают знаки ограничения в 40-60 км/ч? Вы в других городах ездили? Может скорость развития (и в том числе экономического) это многосторонний аспект? Привыкли все ползать как черепахи, а уровня жизни хотят в "НьюЙорках", нуну

  • Shift

    Shift
    11 минут назад

    Вежливый

    Запретили междурядье, все равно ездят. .



    пруф в студию мона?..

  • Shift

    Shift
    4 минуты назад

    Двигаться по разметке запрещено, но можно находиться в одной полосе при соблюдении интервала, чем и пользуются водители двухколёсного транспорта. В Госавтоинспекции утверждают, что в случае столкновения с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несёт именно байкер. (с).

    согласен полностью...так как согласен, что двигаться в междурядье на мото, безопасно только тогда, когда поток автомобилей стоит или движется со скоростью не более 10-20 км.ч. и при этом достаточно интервала для прохождения ...

    скорость в междурядье должна быть не более тех самых 20 км.ч...достаточно, для того, чтобы успеть оттормозиться без укладывания мото на асфальт...

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