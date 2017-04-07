Для удобства мотоциклистов в ПДД внесут изменения

Фото: НГС.АВТО

МВД и Минтрансу поручено проработать возможность изменений в правилах дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. Для байкеров могут создать на дорогах отдельную стоп-линию, а также разрешить ездить между полосами, передаёт «Коммерсантъ».

Автором инициативы является глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, на практике владельцы мотоциклов ждут зелёного сигнала светофора вместе с автомобилями у одной стоп-линии, что является небезопасным при одновременном старте. Вопрос о движении между полосами является более острым — в ныне действующих ПДД отсутствует прямой запрет или разрешение на такой манёвр.

Двигаться по разметке запрещено, но можно находиться в одной полосе при соблюдении интервала, чем и пользуются водители двухколёсного транспорта. В Госавтоинспекции утверждают, что в случае столкновения с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несёт именно байкер.

В ведомстве уже подготовили заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами.

Как сообщало Амур.инфо, 10 апреля первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью не выше 10-20 километров в час.

Просмотров всего: 910

#закон #транспорт

распечатать