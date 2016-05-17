На всероссийском съезде РВС рассказали историю амурчанки, у которой пытались отобрать ребенка

Фото: rossaprimavera.ru

Амурский общественник Евгений Ищенко стал участником III съезда «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), который прошел в Москве в субботу, 15 апреля. На нем был зачитан доклад президенту РФ с анализом практики изъятия детей из семьи и избыточного и неправомерного вмешательства в семью со стороны органов опеки и попечительства.

Практика неправомерного изъятия детей из семьи местными властями отмечается в самых разных регионах России. На съезде были показаны документальные кадры изъятия детей. В десятиминутный ролик вошла также история молодой мамы из Амурской области Ольги Исхаковой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у жительницы поселка Бурея Амурской области силой забрали шестимесячного младенца из-за того, что женщина отказывалась ставить ребёнку прививку от гепатита. Ребенка вернули только после звонка в областное правительство.

Происшествие случилось год назад, в апреле 2016 года. «Вечером слышу шум, подъезжают машины, стук в окна. Кричат: "Полиция, открой немедленно!" Я не открыла. Сломали замок на калитке сразу же. Затем взломали все двери. Ребенок был у меня на руках, плакал. Вижу в проходе дверном человек шесть. Щит огромный металлический, двое людей в чёрной форме, дубинки, у одного просто коряга с сучьями. Собака была дома, её сразу оглушили. Они движутся на меня. Я забегаю в комнату. Ребенка кладу в коляску. Прошу остановиться. Меня оглушают шокером, я падаю, поднимают за волосы, чувствую удар чем-то тупым по спине, отлетаю в дверной проём, ударяюсь об угол стены или об дверь. За одежду, за волосы, кубарем меня тащат по коридору со ступенек и на улицу. Ребёнок кричал, плакал. Меня выкинули босиком на улицу, держали на земле, в грязи после дождя», – описала Ольга Исхакова случившееся.

В мае на девушку было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Решение об этом принял следственный комитет. Заявление от полицейского по поводу избиения его Ольгой Исхаковой поступило в следственные органы 19 апреля 2016 года. Осенью начался судебный процесс, за полгода прошло более десяти заседаний.

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#происшествия #соцзащита

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