Минобороны: к 2025 году армия РФ получит новое гиперзвуковое оружие

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К 2025 году в российские войска будут поставлены новые образцы гиперзвукового оружия. Об этом на своём сайте сообщило Министерство обороны России, передаёт ТАСС.

«Государственная программа вооружения 2018-2025 включит в себя разработку перспективных видов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества.

15 апреля стало известно, что новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» достигла на испытаниях скорости, соответствующей восьми скоростям звука.

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