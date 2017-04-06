Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: Марина Моисеенкова, декан факультета дополнительного образования ИРО

В понедельник, 17 апреля, в дневном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» слушатели узнают о школьных проектах областного Института развития образования (ИРО). В студию придет Марина Моисеенкова, декан факультета дополнительного образования ИРО. Ведущие дневного эфира: Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

В утреннем эфире «Эха» были Николай Кухаренко, начальник управления международного образования и сотрудничества БГПУ, директор Института Конфуция БГПУ, кандидат философских наук, и Алексей Киреев, завкафедрой Всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ, профессор, доктор исторических наук. Вели беседу на тему «Комплексное исследование Китая: история и современность» Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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