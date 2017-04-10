Роспотребнадзор: в 2016 году россияне заметно меньше пили и курили

Фото: lubimets.com

Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления алкоголя и табака в РФ в 2016 году: почти на четверть сократилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в медучреждениях, а потребление табака снизилось на 39 %. Об этом, ссылаясь на соответствующий доклад ведомства, сообщают «Известия».

«На 36 % снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях», – сказано в докладе.

Также отмечается, что в 2016 году на 39 % снизилось потребление табака среди взрослого населения страны. На основе каких данных производился расчёт, в Роспотребнадзоре не уточнили.

В 2011 году на федеральном уровне были усилены меры по ограничению розничной продажи алкоголя, расширен перечень мест, где запрещается его продажа, установлен запрет на продажу спиртного с 23.00 до 8.00 следующего дня. В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство, запретив с 1 июня 2014 года курить в заведениях общепита, поездах, самолётах, на кораблях; а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. Также с 1 января в РФ выросли ставки акцизов на табак.

В настоящее время власти разрабатывают новую версию антитабачной концепции, которая приравняет электронные сигареты к обычным и расширит перечень мест, где будет запрещено курение. Также была выдвинута инициатива ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года.

Просмотров всего: 66

#жизнь #закон #здоровье

распечатать