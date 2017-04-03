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Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев

Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев

Депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва задекларировали свои доходы за 2016 год. Как оказалось, депутат от Амурской области Иван Абрамов заработал в прошлом году больше почти всех своих дальневосточных коллег. Он уступил только депутату от Приморского края Виктору Пинскому.

Как сообщает издание «Дебри-ДВ», доход депутата «Единой России» от Приморского края, экс-лидера Федерации профсоюзов Приморья Виктора Пинского в 2016 году составил 49,6 миллиона рублей. Это значит, что каждый месяц Пинский зарабатывал 4,1 миллиона рублей.

Депутат ЛДПР от Амурской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов заработал в прошлом году 12,6 миллиона рублей. Его ежемесячный доход составил 1 миллион рублей.

Еще один депутат от Приамурья в Государственной думе, Дмитрий Новиков (КПРФ) заработал в минувшем году 4,6 миллиона рублей.

По данным РБК, больше всех среди думских парламентариев в 2016 году заработал депутат Андрей Палкин из «Единой России», который при этом является в Госдуме новичком. Его доход составил 678,5 миллиона рублей. В то же время его доход за 2015 год, согласно декларации, поданной им как кандидатом в депутаты, был в два раза больше – почти 1,5 миллиарда рублей. «Не заработал, так как с осени был уже депутатом Госдумы, а на депутатской работе такие деньги не зарабатывают», – разъяснил Палкин РБК падение своих доходов. Ранее Андрей Палкин возглавлял один из крупных холдингов.

Как сообщало Амур.инфо, член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков задекларировал доход за 2016 год в размере 2 206 968 рублей. Еще один сенатор от Приамурья Александр Суворов заработал в минувшем году 4 777 323 рубля.

Просмотров всего: 3042

#Дальний Восток #российская власть #финансы

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Комментарии
Показать все (69) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Пфф) почему я не удивлен?)

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    о, еще в два раза больше заработал. доход Абрамова растет в геометрической прогрессии...Проверку бы провести непомешало

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    СаняCh

    Проверку бы провести непомешало



    В чём проблема? Проведи!



    Он же не Димон, его прятать не будут.



    Заодно проведи проверку и этого де_путата:





    ~~больше всех среди думских парламентариев в 2016 году заработал депутат Андрей Палкин из «Единой России», который при этом является в Госдуме новичком. Его доход составил 678,5 миллиона рублей.





  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    4 часа назад

    вот черти... В который раз убеждаюсь, что чем больше воют о народе, тем больше у него же гребут

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Разве это для кого-то секрет, что в депы идут не для народного заступничества, а для продвижения своих собственных интересов?

  • dance

    dance
    4 часа назад

    OldlordРазве это для кого-то секрет, что в депы идут не для народного заступничества, а для продвижения своих собственных интересов?


    Труш не согласен.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Исключения лишь подтверждают правило. ©

  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Он не сидел за изнасилование?

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    Жирно, товарищ Абрамов, жирно!

  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    dance

    Oldlord

    Разве это для кого-то секрет, что в депы идут не для народного заступничества, а для продвижения своих собственных интересов?



    Труш не согласен.


    Теперь ясно зачем Труш прётся в депутаты

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Мда. ЛДПР вообще стыд потеряли за последнее время

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Господин Абрамов место одно не треснет? Труш не бережёт себя твой господин ой не бережёт о народе заботиться!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Мой ГосподинМда. ЛДПР вообще стыд потеряли за последнее время


    Ты хоть текст новости читал? Или лишь бы пукнуть? Там ваш едрос около 700 лямов заработал. ЕдРо что потеряли за последнее время? Почему едроботы такие неумные?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    мдаа, и у Абрамовских ботов еще хватала наглости верещать в сторону членов совета федерации?!

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    С такими доходами гораздо приятнее о народе думать. Трудно, тяжко, но очень приятно. не бережет себя Ваня.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Вообще-то смешно быть самым богатым нищим в медвежьем углу России.

  • Ильяc28

    Ильяc28
    2 часа назад

    Внучка деда

    мдаа, и у Абрамовских ботов еще хватала наглости верещать в сторону членов совета федерации?!



    оболгали кристально честного едроса?

  • Ильяc28

    Ильяc28
    2 часа назад

    а что там с доходами бодрячка?

  • 11-35

    11-35
    2 часа назад

    Внучка деда

    мдаа, и у Абрамовских ботов еще хватала наглости верещать в сторону членов совета федерации?!



    Они для вас мегровцев вообще святые, наверное

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    В прошлой новости кто то писал, что доход его в 2015г 6млн. в 2016 уже больше 12млн. Неплохая империя. И всё на доверии амурчан. нет к нему доверия никакого. С такими деньжищами можно было бы помогать круглый год, а не пиарится перед выборами. Моральный урод и выскочка!

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Задолбало в каждой новости Абрамова видеть. Он чё, один единственный богатый деп и из общей массы выделяется? Все хапуги, просто не все свои доходы умело скрывают. Там любого ткни - все активы на родню записаны, а сам живет на одну зарплату и мелкие шабашки.

  • Ильяc28

    Ильяc28
    2 часа назад

    Антон Макаров

    В прошлой новости кто то писал, что доход его в 2015г 6млн. в 2016 уже больше 12млн. Неплохая империя. И всё на доверии амурчан. нет к нему доверия никакого. С такими деньжищами можно было бы помогать круглый год, а не пиарится перед выборами. Моральный урод и выскочка!



    а ты сколько задекларировал? или посты у кремлеботов не облагаются налогом?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    Бизнесмен, заработавший состояние на продаже алкогольной продукции и всячески лоббируя эту сферу. Ничтожество наживающееся на горе граждан. Лицемерное и завравшееся подобие депутата. Такие представители как он только позорят область. Сидит более 5 лет в кресле московском и ничего не делает. Активность ЛДПР в области нулевая, благодаря Абрамову. Идейный активист превратил свою политическую деятельность в бизнес. Представителям его вопрос неудобный, который всячески игнорируется: заслуги есть у него?

  • 11-35

    11-35
    2 часа назад

    Антон Макаров

    В прошлой новости кто то писал, что доход его в 2015г 6млн. в 2016 уже больше 12млн. Неплохая империя. И всё на доверии амурчан. нет к нему доверия никакого. С такими деньжищами можно было бы помогать круглый год, а не пиарится перед выборами.



    Министерство внутренней и информационной политики Амурской области объявило 22 аукциона на оказание услуг по размещению в общественно-политических газетах информационных материалов о социально-экономическом развитии региона. Из областного бюджета на это выделят 12,8 миллиона рублей. Едроботы не с этого корыта кормитесь?

  • Андрей Кузьмин

    Андрей Кузьмин
    2 часа назад

    Сидят бабки на лавке и судачат, кто во что горазд. Если вы такие умные, скажите – как устроен косинус?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OT

    Вообще-то смешно быть самым богатым нищим в медвежьем углу России.



    Полпред в ДФО Юрий Трутнев заработал за год 356,9 млн рублей или 29,7 млн рублей в месяц. В гараже у чиновника авто: «БМВ Х6 М50D», «Порше Cayenne Turbo», «Мерседес Бенц ML350 4 Matic», «Ниссан Patrol», квадрацикл «ATV Polaris», автоприцеп Tiki-Treiler X300L» и снегоход «Bombardier INC».

    В правительстве РФ он на третьем месте по доходам, пропустив вперед министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова (582,1 млн руб. в год) и министра РФ Михаила Абызова (520,9 млн руб. в год).

    Его коллега по ДФО, глава Минвостокразвития Александр Галушка показал по декларации доход за 2016 год в 7,1 млн рублей или 593,5 тыс. рублей в месяц. Автомобилей у него нет, а у супруги числятся: «Шевроле Камаро» и «Тойота Rav 4».

    Справка

    Доходы федеральных чиновников в ДФО

    Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

    доход: 356 940 835,82 руб. в год

    Александр Галушка, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

    доход: 7 122 939,91 руб. в год

    Да уж, наразвивали.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад



    Конечно у него времени нет на амурчан. Загружен ужасно. Вот сидит переживает за рейтинги народ.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Скоро у Труша такой же доход будет. Он же тапочки ему носит

  • OT

    OT
    1 час назад

    vertex

    OT

    Вообще-то смешно быть самым богатым нищим в медвежьем углу России.



    Полпред в ДФО Юрий Трутнев заработал за год 356,9 млн рублей или 29,7 млн рублей в месяц. В гараже у чиновника авто: «БМВ Х6 М50D», «Порше Cayenne Turbo», «Мерседес Бенц ML350 4 Matic», «Ниссан Patrol», квадрацикл «ATV Polaris», автоприцеп Tiki-Treiler X300L» и снегоход «Bombardier INC».

    В правительстве РФ он на третьем месте по доходам, пропустив вперед министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова (582,1 млн руб. в год) и министра РФ Михаила Абызова (520,9 млн руб. в год).

    Его коллега по ДФО, глава Минвостокразвития Александр Галушка показал по декларации доход за 2016 год в 7,1 млн рублей или 593,5 тыс. рублей в месяц. Автомобилей у него нет, а у супруги числятся: «Шевроле Камаро» и «Тойота Rav 4».

    Справка

    Доходы федеральных чиновников в ДФО

    Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

    доход: 356 940 835,82 руб. в год

    Александр Галушка, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

    доход: 7 122 939,91 руб. в год

    Да уж, наразвивали.



    А сколько Греф, Силуанову, Медведев....?

    По моему речь идет о самом богатом в нищем углу России, а не о самом богатом в центральной России, где смешно трястись в соревновании провинциалу

    Впрочем богатство презираю, но нынче власть есть .криминал

    Хочешь жить - не церемонься с нравственностью

  • 11-35

    11-35
    1 час назад

    СаняCh

    Скоро у Труша такой же доход будет. Он же тапочки ему носит



    Интересно что ты делаешь для своих хозяев? Помимо написания бреда в комментах

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    а почему вы злые люди не можете просто порадоваться за земляка. Молодец, скоро дети за границу поедут учиться да и сам может уедет, повезло парню. Наверное в школе хорошо учился и помогал старым людям.

  • 11-35

    11-35
    1 час назад

    СаняCh раньше комсомольцы целину поднимали, БАМ строили. Сейчас что, пишут бред за бюджетное бабло?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Копит на выборы. Лучше бы людям помог. А может на тумбочку новую, любит же. И расскажет ли нам господин Абрамов о том, как увёл брата из под следствия?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Полиграф

    а почему вы злые люди не можете просто порадоваться за земляка. Молодец, скоро дети за границу поедут учиться да и сам может уедет, повезло парню. Наверное в школе хорошо учился и помогал старым людям.



    Действительно повезло, но речьодругом сокрытом отношении к этому.

    Ведь зло берется, когда просто ссат в лицо нищим помойно и такие тут тоже есть.

    А как иначе богатым быт, если не топтать нравственные ценности или тихо со стыдом уйти с глаз общества и не маячиться презренно?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Полиграф

    а почему вы злые люди не можете просто порадоваться за земляка. Молодец, скоро дети за границу поедут учиться да и сам может уедет, повезло парню. Наверное в школе хорошо учился и помогал старым людям.



    Вот сидим и радуемся. Грозился быть цербером власти в области, на деле очередная ручная шавка грбущее деньги лопатой. Радуемся

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    У едроботов знатно подгорает. Весь отряд на эту ветку направили)))

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    1 час назад

    утром мажу бутерброд, сразу мысль, как народ (с)

  • 11-35

    11-35
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    У едроботов знатно подгорает. Весь отряд на эту ветку направили)))



    Подневольные они, на зарплате. Плохо будут работать премию не получат.

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    1 час назад

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"

  • dance

    dance
    1 час назад

    Андрей Кузьмин

    Сидят бабки на лавке и судачат, кто во что горазд. Если вы такие умные, скажите – как устроен косинус?



    Воу-воу, палехче! (с) Мы ещё не разобрались, что такое деньги и откуда они берутся.

  • 11-35

    11-35
    1 час назад

    СаняCh

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"



    Если бы не работал вы бы так не бились в припадках на форуме.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    11-35

    СаняCh

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"



    Если бы не работал вы бы так не бились в припадках на форуме.



    Бьются в припадках боты Труша. Место же и рейтинг терять не хочется. Принял вахту? От себя ты, лицемерный псевдоактивист, не пишешь по этой же причине. Тебя уже презирают с Абрамовым, не старайся

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    11-35

    СаняCh

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"



    Если бы не работал вы бы так не бились в припадках на форуме.



    Бьются в припадках боты Труша. Место же и рейтинг терять не хочется. Принял вахту? От себя ты, лицемерный псевдоактивист, не пишешь по этой же причине. Тебя уже презирают с Абрамовым, не старайся



    Кто презирает ЕР?

    Так это как медаль

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Мдяяя Абрамов за 2016 год заработал 12 мильенов

    А Медведев только 8 .....

    Куды мир катится?

    ........

    Просто Едро прячит все доходя свои.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Расскажешь о доходах главного бизнесмена области наивным амурчанам?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Что, православные, всё не можете чужие деньги пересчитать?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    А что такое, у него несчатный магазин продуктовый тоже на свою однофамилицу записан, как у Едра принято?

    Скрывает?

  • Архитип

    Архитип
    1 час назад

    а ведь ему кто то верил...

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Морской человек

    Что, православные, всё не можете чужие деньги пересчитать?



    Они не православные они ЕРовцы, они только деньги оппозиции считать умеют с утра до ночи, без выходных и праздников

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Архитип

    а ведь ему кто то верил...



    Ну вам то верить никогда не будут уже все равно, несмотря на 12 млн. вбуханых вами в компанию Против Абрамова и За козлова.

    Бюджетных средств, т.е. наших

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев​"

    ​А чем они, депутаты, зарабатывают?

  • 11-35

    11-35
    58 минут назад

    СаняCh

    11-35

    СаняCh

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"



    Если бы не работал вы бы так не бились в припадках на форуме.



    Бьются в припадках боты Труша. Место же и рейтинг терять не хочется. Принял вахту? От себя ты, лицемерный псевдоактивист, не пишешь по этой же причине. Тебя уже презирают с Абрамовым, не старайся



    Все что ты можешь выдавить из себя. Жаль тебя, доказываешь, надрываешься... Кроме истерики ничего не получается. Учись у своих старших товарищей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    56 минут назад

    Странно, ВЧЕРА был дан чётки и ясный ответ. Но шалавы от Едра решили не замечать, я так полагаю?

    Ну ии?.. А по имуществу изменения были? Проданное помещение, которое было в собственности 10 лет, и получение средств от него незаконно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    53 минуты назад

    СаняCh

    11-35

    СаняCh

    dolby сраунд

    ну хоть в чем то мы первые. У нас есть земляки, которыми стоит гордиться.



    Есть. Гордимся. Причем тут Абрамов? тот человек который даже не старается показать что работает просто забил на амурчан. Ему уже всё равно, что о нем думают, он гордый депутат, которому пофиг. Это уже не неуважение к амурчанам, а конкретный плевок и указка- "я зарабатываю для себя, вы меня не волнуете"



    Если бы не работал вы бы так не бились в припадках на форуме.



    Бьются в припадках боты Труша. Место же и рейтинг терять не хочется. Принял вахту? От себя ты, лицемерный псевдоактивист, не пишешь по этой же причине. Тебя уже презирают с Абрамовым, не старайся



    Какие боты у Труша?.. е говори за всех, ога?... Выше этого комментария дан ответ. Что не так? Не пишу, по тоум что занят работой, мне за активность мою не платят, зарплаты нет, на что-то жить нужно, за садик дочери платить, который должен быть бесплатным по Конституции, теперь, благодаря сволоте всякой стал платным.

  • Б-29

    Б-29
    52 минуты назад

    домовенок

    "Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев​"

    ​А чем они, депутаты, зарабатывают?

    Зарабатывают непосильным трудом лишь честнейшее думское большинство члены партии ЕР. И свои многомиллионные доходы не скрывают. А представители остальных партий "кормятся" по остаточному принципу. Главное запомните в ЕР честные партийцы, в других партиях приспособленцы, перевёртыши прыгающие из одной партии в другую. Правда попадаются и одумавшиеся, вставшие на путь исправления - эти вступают в ЕР.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    46 минут назад

    Ещё раз, для тех, кто не очень понял. Из-за действий властей в сфере ужесточения фискальной политики, многим предпринимателям пришлось свернуть бизнес. Продавать склады, помещения в собственности.Иван Абрамов более 10 лет был владельцем помещения в котором вёл бизнес Сергей Абрамов, имущество продано, доход от продажи задекларирован, налоги выплачены. ЧТО НЕ ТАК?

  • 11-35

    11-35
    46 минут назад

    Сергей Труш

    Странно, ВЧЕРА был дан чётки и ясный ответ. Но шалавы от Едра решили не замечать, я так полагаю?

    Ну ии?.. А по имуществу изменения были? Проданное помещение, которое было в собственности 10 лет, и получение средств от него незаконно?



    Студенты что с них взять.

  • OT

    OT
    45 минут назад

    Любопытно, что даже американцы бунтуют и требуют от Трампа декларации о доходах, подозревают, что он скрывает какие-то уловки в своих доходах.

  • Пушоня

    Пушоня
    27 минут назад

    Абрам, откель бабосики, а?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

    Пушоня

    Абрам, откель бабосики, а?



    Читай выше, клоун.

  • СаняCh

    СаняCh
    22 минуты назад

    11-35

    Сергей Труш

    Странно, ВЧЕРА был дан чётки и ясный ответ. Но шалавы от Едра решили не замечать, я так полагаю?

    Ну ии?.. А по имуществу изменения были? Проданное помещение, которое было в собственности 10 лет, и получение средств от него незаконно?



    Студенты что с них взять.



    Значит за последние 10 лет он ничего не купил и не продал? Видимо хорошо научился прятать имущество, не зря же детки его по загранице с жёнушкой всю Европу исколесили

  • 11-35

    11-35
    18 минут назад

    СаняCh

    не зря же детки его по загранице с жёнушкой всю Европу исколесили



    тебя не взяли поэтому комплекс остался на всю жизнь? Или какие-то другие причины в том что ты такой?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    СаняCh

    11-35

    Сергей Труш

    Странно, ВЧЕРА был дан чётки и ясный ответ. Но шалавы от Едра решили не замечать, я так полагаю?

    Ну ии?.. А по имуществу изменения были? Проданное помещение, которое было в собственности 10 лет, и получение средств от него незаконно?



    Студенты что с них взять.



    Значит за последние 10 лет он ничего не купил и не продал? Видимо хорошо научился прятать имущество, не зря же детки его по загранице с жёнушкой всю Европу исколесили



    ??? За последние 10 лет он занимался своими прямыми обязанностями, помещение использовал брат, ведя коммерческую деятельность. ЧТО НЕ ТАК? Какие детки и что исколесили?.. Я тут, кстати, забавный инстаграмм видел.. МГЕР проводили занятие, цитата:

    "Команда кандидатов на предварительное голосование готова, предстоит много плодотворный работы, а пока наши кандидаты проходят обучение. Первая лекция от политтехнолога - Дмитрия Перова."

    это кто политтехнолог? Перов? Это он чему то учит?.. Врать?.. А этот лживый персонаж, который вбросы через СМИ делал, и убивал сайт и есть политтехнолог?.. Тот самый Перов, который до этого на Эхе Москвы работал оппозиционером, а теперь учит молодую поросль Едра ВРАТЬ и не отвечать за последствия?

    тот, как МГЕР работает видно по форуму.. Боты с обеда пришли, видимо :))

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    4 минуты назад

    Товарищи депутаты, вы там катайтесь по своим европам, покупайте себе новые машины, живите в кайф.. Мы тут в Амурки держимся, не переживайте за нас. Попросите Козлова пусть ещё больше налоги подымит, чтоб держаться было сложнее.

  • 11-35

    11-35
    3 минуты назад

    Сергей Труш

    СаняCh

    11-35

    Сергей Труш

    Странно, ВЧЕРА был дан чётки и ясный ответ. Но шалавы от Едра решили не замечать, я так полагаю?

    Ну ии?.. А по имуществу изменения были? Проданное помещение, которое было в собственности 10 лет, и получение средств от него незаконно?



    Студенты что с них взять.



    Значит за последние 10 лет он ничего не купил и не продал? Видимо хорошо научился прятать имущество, не зря же детки его по загранице с жёнушкой всю Европу исколесили



    ??? За последние 10 лет он занимался своими прямыми обязанностями, помещение использовал брат, ведя коммерческую деятельность. ЧТО НЕ ТАК? Какие детки и что исколесили?.. Я тут, кстати, забавный инстаграмм видел.. МГЕР проводили занятие "Команда кандидатов на предварительное голосование готова, предстоит много плодотворный работы, а пока наши кандидаты проходят обучение. Первая лекция от политтехнолога - Дмитрия Перова."

    это кто политтехнолог? Перов? Это он чему то учит?.. Хорошему?.. А этот лживый персонаж, который вбросы через СМИ делал, и убивал сайт и есть политтехнолог?.. Тот самый Перов, который до этого на Эхе Москвы работал оппозиционером, а теперь учит молодую поросль Едра ВРАТЬ и не отвечать за последствия?

    тот, как МГЕР работает видно по форуму.. Боты с обеда пришли, видимо :))



    Может с лекции?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 минуты назад

    Как у едросов подгорает, Абрамов супер стар прямо. Тоже мне олигарха нашли, клоуны.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    жекА-жекА

    Товарищи депутаты, вы там катайтесь по своим европам, покупайте себе новые машины, живите в кайф.. Мы тут в Амурки держимся, не переживайте за нас. Попросите Козлова пусть ещё больше налоги подымит, чтоб держаться было сложнее.



    На выборах проголосуй за партию пенсионеров например, что б уж совсем ничего не менять. Ну и про Европы, ага. Услышал звон да не знаешь где он?.. Моя первая жена, Наталья, живёт в Москве, фрилансер (дизайнер наёмник, на дому работающий), тоже в Европе была, поездила.. Наверное барыжит, ага. Ибо не поверю, что там в Европу съездить, в общем-то, недорого.. У нас тут Въетнам или какой ещё азиатский курорт дороже обходится.

  • Oldlord

    Oldlord
    27 секунд назад

    Мой Господин

    Мда. ЛДПР вообще стыд потеряли за последнее время



    Вообще-то, самые состоятельные депы состоят в едре.



    А верещите вы про ЛДПР только потому, что желаете у них место у кормушки забрать.



    Опровергните, если я не прав!



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