Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев
Депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва задекларировали свои доходы за 2016 год. Как оказалось, депутат от Амурской области Иван Абрамов заработал в прошлом году больше почти всех своих дальневосточных коллег. Он уступил только депутату от Приморского края Виктору Пинскому.
Как сообщает издание «Дебри-ДВ», доход депутата «Единой России» от Приморского края, экс-лидера Федерации профсоюзов Приморья Виктора Пинского в 2016 году составил 49,6 миллиона рублей. Это значит, что каждый месяц Пинский зарабатывал 4,1 миллиона рублей.
Депутат ЛДПР от Амурской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов заработал в прошлом году 12,6 миллиона рублей. Его ежемесячный доход составил 1 миллион рублей.
Еще один депутат от Приамурья в Государственной думе, Дмитрий Новиков (КПРФ) заработал в минувшем году 4,6 миллиона рублей.
По данным РБК, больше всех среди думских парламентариев в 2016 году заработал депутат Андрей Палкин из «Единой России», который при этом является в Госдуме новичком. Его доход составил 678,5 миллиона рублей. В то же время его доход за 2015 год, согласно декларации, поданной им как кандидатом в депутаты, был в два раза больше – почти 1,5 миллиарда рублей. «Не заработал, так как с осени был уже депутатом Госдумы, а на депутатской работе такие деньги не зарабатывают», – разъяснил Палкин РБК падение своих доходов. Ранее Андрей Палкин возглавлял один из крупных холдингов.
Как сообщало Амур.инфо, член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков задекларировал доход за 2016 год в размере 2 206 968 рублей. Еще один сенатор от Приамурья Александр Суворов заработал в минувшем году 4 777 323 рубля.
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