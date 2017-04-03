"Депутат Госдумы от Приамурья оказался одним из самых богатых среди дальневосточных парламентариев​"

Депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва задекларировали свои доходы за 2016 год. Как оказалось, депутат от Амурской области Иван Абрамов заработал в прошлом году больше почти всех своих дальневосточных коллег. Он уступил только депутату от Приморского края Виктору Пинскому.

Как сообщает издание «Дебри-ДВ», доход депутата «Единой России» от Приморского края, экс-лидера Федерации профсоюзов Приморья Виктора Пинского в 2016 году составил 49,6 миллиона рублей. Это значит, что каждый месяц Пинский зарабатывал 4,1 миллиона рублей.

Депутат ЛДПР от Амурской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов заработал в прошлом году 12,6 миллиона рублей. Его ежемесячный доход составил 1 миллион рублей.

Еще один депутат от Приамурья в Государственной думе, Дмитрий Новиков (КПРФ) заработал в минувшем году 4,6 миллиона рублей.

По данным РБК, больше всех среди думских парламентариев в 2016 году заработал депутат Андрей Палкин из «Единой России», который при этом является в Госдуме новичком. Его доход составил 678,5 миллиона рублей. В то же время его доход за 2015 год, согласно декларации, поданной им как кандидатом в депутаты, был в два раза больше – почти 1,5 миллиарда рублей. «Не заработал, так как с осени был уже депутатом Госдумы, а на депутатской работе такие деньги не зарабатывают», – разъяснил Палкин РБК падение своих доходов. Ранее Андрей Палкин возглавлял один из крупных холдингов.

Как сообщало Амур.инфо, член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков задекларировал доход за 2016 год в размере 2 206 968 рублей. Еще один сенатор от Приамурья Александр Суворов заработал в минувшем году 4 777 323 рубля.

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