В Москве водитель спорткара Maserati врезался в столб и сгорел на месте (видео)

Фото: ТВЦ

В центре Москвы спорткар Maserati на высокой скорости врезался в столб, водитель погиб на месте. ЧП случилось в воскресенье, 16 апреля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель Maserati мог не справиться с управлением не только из-за чрезмерно высокой скорости, но и из-за мокрой дороги: вчера в Москве с полудня шёл дождь со снегом.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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