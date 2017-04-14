В Москве водитель спорткара Maserati врезался в столб и сгорел на месте (видео)
В центре Москвы спорткар Maserati на высокой скорости врезался в столб, водитель погиб на месте. ЧП случилось в воскресенье, 16 апреля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель Maserati мог не справиться с управлением не только из-за чрезмерно высокой скорости, но и из-за мокрой дороги: вчера в Москве с полудня шёл дождь со снегом.
Просмотров всего: 470