В выходные Китай задымил окрестности Благовещенска

Фото: todaykhv.ru

В прошедшие выходные, 15 и 16 апреля, в окрестностях областного центра – в районе Верхнеблаговещенского и села Сергеевка Благовещенского района – наблюдалось сильное задымление. Причиной стали пожары, которые действовали за рекой Амур, в Китае.

Из-за сильного северо-западного ветра дым от природных пожаров на китайской стороне достиг Благовещенска. В понедельник, 17 марта, на территории областного центра подобное явление не наблюдается.

По данным региональной диспетчерской службы за вчерашние сутки, 16 апреля 2017 года было зарегистрировано четыре природных пожара: два – в Зейском и два – в Благовещенском районах. Благодаря оперативной работе все пожары были ликвидированы в короткие сроки, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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