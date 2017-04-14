17 апреля – Всемирный день гемофилии

Фото: haemophilia.org.au

Ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. Впервые этот интернациональный день отмечался в 1989 году. Инициатива его проведения принадлежит двум известным международным организациям: «Всемирной организации здравоохранения» и «Всемирной федерации гемофилии».

Дата для проведения Дня гемофилии была выбрана не случайно: это своеобразная дань уважения создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнку Шнайбелю, который родился именно в этот день. Этот день призван привлечь внимание мировой общественности, политиков, чиновников от сферы здравоохранения и рядового медицинского персонала к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные гемофилией и повысить их осведомлённость об этом наследственном заболевании, связанным с нарушением процесса свёртывания крови.

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Также сегодня в нашей стране отмечают День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. На сегодняшний день в России живут около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания.

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295 лет назад Пётр I ввёл в Российской Империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Всем желавшим носить растительность на лице приходилось изрядно раскошеливаться.

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180 лет назад родился американский финансист и промышленник Джон Пирпонт Морган. Банк Моргана контролировал строительство железных дорог, участвовал в создании крупнейшей сталелитейной компании «Ю. Эс. Стил корпорейшн» (U.S. Steel), электротехнической фирмы «Дженерал электрик», финансировал пассажирские перевозки в Атлантике. В 1907 году Морган предотвратил крупный банковский кризис, собрав пул частных инвесторов для ликвидации банковской паники. Также он известен как крупный меценат.

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45 лет назад родилась голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Широкому зрителю Гарнер запомнилась ролями агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале «Шпионка» и героини комиксов Электры Натчиос в двух фильмах: 2003 – «Сорвиголова» и его спин-оффе «Электра». В 2002 году актриса была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в телевизионном сериале – драма».

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