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Сегодня, 09:26 0

И снова апрельский дождь: прогноз погоды в Амурской области на 17 апреля

И снова апрельский дождь: прогноз погоды в Амурской области на 17 апреля
Фото: shutka-umora.ru

17 апреля, в понедельник, в Амурской области ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди. Ветер дует с востока, его скорость составляет 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +14 градусов, на севере – до +7 градусов.

В Благовещенске Амурский гидрометцентр прогнозирует увеличение облачности, во второй половине дня – дождь. Скорость восточного ветра составит 2-7 метров в секунду, порывы – до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +10...+12 градусов.

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#погода

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