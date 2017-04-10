Из МКС планируют сделать гостиницу для туристов: обзор прессы

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Большую часть сегодняшнего обзора его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин посвящает делам общенационального масштаба – материалам о том, как заботятся наши власти о счастье народном. Примеров в сегодняшней прессе достаточно много (а точнее сказать, чуть ли не все публикации). Он выбрал лишь самые заметные.

Вам статья

К примеру, очень порадовало сообщение «Известий» о том, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили понедельник после Пасхи сделать выходным днем. Это ж надо, до какой степени быть плотью от плоти народной, насколько нужно быть кровью от крови простого россиянина, чтобы так глубоко прочувствовать чаяния соотечественника! И если вышеназванные законодатели пойдут дальше и вообще все послевоскресные дни сделают нерабочими, быть им вечными депутатами! Правда, жаль, идейка пришла им в голову поздновато!

Не пропусти

Не менее заметна и другая инициатива законодателей. В тех же «Известиях» пишут о том, что Комитет Госдумы по культуре предложил запретить рекламные паузы во время показа фильмов на телевидении, чтобы не нарушать художественную целостность лент. Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко по этому поводу сказала следующее: «Когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую «рекламочку», это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино»…

Обозреватель не думает, что многие телезрители с этим предложением согласятся: ведь во время рекламы так удобно наливать чай и доделывать домашние дела – это раз. А второе, художественная ценность сегодняшних лент является таковой лишь для ее создателей. Ну хотя бы с этим вы согласны?!

Напишут же такое

Вот информация, которая порадует курильщиков – Павел Андреевич нашел ее в «Панораме». Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачных изделий лицам в возрасте до 21 года. Они (депутаты) сочли, что предлагаемые нормы ограничивают права совершеннолетних людей. А у нас борьба за равность прав сейчас на первых местах в списке всех борений. Ну и нелогично получается: согласно предложению, начинать курить можно было б только после того, как женишься, а то и не раз…

Кстати, о курящих: Министерство транспорта РФ готовит документ, согласно которому тем пассажирам, кого хоть однажды поймали курящим в поезде, запретят продажу билетов на поезда дальнего следования. Павел Савинкин к этой информации отнесся индифферентно, поскольку не курит.

Поговорив о курении, сам бог велел переключиться на питье. Медицинские специалисты составили список напитков, наиболее полезных для спортсменов. Ну и вообще для человека – не обязательно того, кто тягает штангу. Сообщается, что полезны напитки, в которых содержатся сахар или соль. При этом медики рекомендуют не злоупотреблять ими, так как напитки с сахаром могут привести к проблемам с весом. Прочитав о соляном напитке, сразу подумал об огуречном (бочковом) рассоле. «Но, извините, говорит Павел Андреевич, – отвлекся».

В продолжение он отмечает, что первой в списке идет обычная вода. Как отметили ученые, она помогает восстановиться организму и не имеет побочных эффектов. Жаль, в «Удивительном мире» ничего не сказано о консервированной воде – той, в которой консервантом является спирт.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», в котом опубликована совершенно жизнеутверждающая информация о том, что нашими учеными – доцентами с кандидатами из РКК «Энергия» выдвинута идея превратить Международную космическую станцию в полноценную гостиницу для туристов. В настоящий момент она загружена лишь на 30 %. Ученые считают, что для науки станция уже морально устарела, а для туристов – вполне пригодна. Если предложение будет принято, начнется бронирование мест, в том числе и «на час»…

«А идея о нерабочем постпасхальном дне, согласитесь, неплоха… Да?» – вдруг подумал Павел Савинкин.

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