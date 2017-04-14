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17апреля
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Сегодня, 08:39 2

В Свободном автомобиль протаранил автобусную остановку (фото)

В Свободном автомобиль протаранил автобусную остановку (фото)
Фото: vk.com/svbnews

В Свободном автомобиль протаранил автобусную остановку на улице Карла Маркса. Фото происшествия появились в социальных сетях.

Как видно на снимках, машина частично повредила саму остановку, снесла столб линии электропередачи. На месте ДТП остались лежать части корпуса автомобиля.

В дежурной части МО МВД России «Свободненский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что происшествие случилось за последние сутки. В результате аварии никто не пострадал.

Просмотров всего: 735

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Хорошо припарковался, по - свободненски!

  • солнце55555

    солнце55555
    15 минут назад

    В сааамом центре разгромил.Показательно...

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