В Свободном автомобиль протаранил автобусную остановку (фото)

Фото: vk.com/svbnews

В Свободном автомобиль протаранил автобусную остановку на улице Карла Маркса. Фото происшествия появились в социальных сетях.

Как видно на снимках, машина частично повредила саму остановку, снесла столб линии электропередачи. На месте ДТП остались лежать части корпуса автомобиля.

В дежурной части МО МВД России «Свободненский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что происшествие случилось за последние сутки. В результате аварии никто не пострадал.

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