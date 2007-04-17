Поддержали революцию икрой: история Приамурья

17 апреля 1918 года в целях оказания помощи революционному Петрограду Совет депутатов постановил немедленно послать в адрес губернского продовольственного комитета Петрограда вагон кетовой икры и вагон рыбных консервов.

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17 апреля 1861 года в Благовещенске было утверждено окружное казначейство.

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В 1877 году в этот день была организована Зейская золотопромышленная компания.

На левом берегу Зеи в сосновом бору компанией была построена резиденция компании – склад Лунгин, на который по Зее доставлялись грузы для компанейских приисков. Первым компаньоном-распорядителем в этой компании был её организатор и вдохновитель В.Н. Сабашников. После его смерти руководство перешло соратнику Николая Муравьёва-Амурского И. Л. Шанявскому.

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17 апреля 1918-го благовещенский исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил национализировать частную лечебницу Маршада, назвав ее 2-й областной лечебницей, и Красный Крест общины сестёр милосердия, назвав её 1-й Амурской областной больницей. Они должны были содержаться на общегосударственные средства.

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В 1944-м Благовещенский горком ВКП(б) провёл слет стахановцев города. На соревнование были вызваны коллективы предприятий города Свободного.

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17 апреля 1955 года в Ивановке прошёл необычный воскресник: в село перевезли здание школы из находившегося на противоположном берегу реки Уркан села Дворцы.

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В семнадцатый день апреля 2003 года в Поздеевке стартовал второй этап областного чемпионата школьников по трассовому автомоделизму. Участие в нём приняли команды из Шимановска, Райчихинска, Белогорска, Благовещенска, Тамбовки, Поздеевки, Пояркова.

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В 2007 году единороссы обсуждали исключение из рядов партии Виктора Логачева и Валерия Вощевоза. Им вменяли в вину «дискредитацию в средствах массовой информации». Оба единоросса, по мнению партийцев, допустили в СМИ негативную критику работы «Единой России» в Приамурье.

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В 2015 году в Благовещенском районе сгорело экопоселение. Как рассказали очевидцы, паловый огонь перемещался с огромной скоростью. Всё произошло в считанные минуты.

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#жизнь #история

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