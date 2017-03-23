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16апреля
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Сегодня, 19:21 0

Россию могут лишить участия в «Евровидении-2018»

Россию могут дисквалифицировать в следующем музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Об этом сообщает «Лайф».

Причина в том, что Первый канал отказался от трансляции «Евровидения-2017» в прямом эфире. Согласно действующим правилам EBU, страна, отказавшаяся от прямой трансляции конкурса, может быть не допущена до участия в следующем году. Соответствующее решение должно быть принято после проведения конкурса в Киеве.

Издание отмечает, что подобный случай уже был в истории конкурса. В 1998 году Россия отказывалась транслировать «Евровидение», поэтому в следующем году страну отстранили от участия.

Как сообщало Амур.инфо, Европейский вещательный союз официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017» в Киеве.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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#конкурсы #музыка

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