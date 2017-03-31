Благовещенская цирковая студия «Фаворит» дала отчетный концерт

В воскресенье, 16 апреля, в Благовещенске на сцене ОКЦ прошел отчетный концерт городской цирковой студии «Фаворит». За час с небольшим воспитанники студии показали собравшимся, на что способны.

На сцену Общественно-культурного центра вышли 45 детей, чей возраст начинался от 4 лет. Зрители увидели цирковое шоу «Легенда. Дети богов», основанное на древнегреческих мифах. По сюжету бог торговли Гермес явился во сне земной женщине, однако героям пантеона этого делать было нельзя. Разгневанный Зевс наказал всех жителей Греции, превратив их в статуи. Но дочь Зевса, богиня справедливости Астрида, решила спасти земной народ, послав им на помощь четырех девушек, которым предстояло пройти сложные испытания.

Для выступления были использованы различные специальные и световые эффекты. «Программа готовится около года. Все довольно-таки сложно, не все получилось, к сожалению. Но ничего, будем расти», – отмечает руководитель цирковой студии «Фаворит» Мария Балабанова.

У «Фаворита» уже есть свои первые выпускники – четыре девушки. Они продолжат выступать в качестве солистов, будут принимать участие в программах цирковой студии, мероприятиях ОКЦ. Одна из девушек намерена продолжить цирковое обучение, поступив для этого в одно из учебных заведений Владивостока. Таким образом, она рассчитывает связать свою жизнь с цирком.

Артистов цирковой студии Общественно-культурный центр наградил большим тортом.

Подробнее об отчетном концерте читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

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