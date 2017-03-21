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В понедельник в Приамурье снова усилится ветер

В понедельник в Приамурье снова усилится ветер
Фото: belive.ru

В понедельник, 17 апреля, в Амурской области местами ожидается усиление восточного ветра, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Амурчан просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра следует убрать с балконов в квартиру хозяйственное имущество. Находясь на улице, необходимо не задерживаться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

При возникновении внештатных ситуаций следует обращаться по телефонам экстренной службы спасения: 01 – единый номер для набора со всех стационарных телефонов; 112 – единый номер для набора со всех операторов мобильной связи.

Также сообщить о происшествии можно по телефону единой диспетчерской службы вашего населенного пункта или района. Например, в Благовещенске: 8 (416-2) 518-112.

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#погода

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