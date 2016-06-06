В Благовещенске завершился чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу и фитнесу

В Благовещенске завершен чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу и фитнесу. Соревнования проходили два дня, 14 и 15 апреля, в Grand Arena Ostrova.

Чемпионат в этом году посвятили 20-летию амурской федерации бодибилдинга и фитнеса. В столицу Амурской области приехали спортсмены со всего Дальнего Востока, в том числе победители дальневосточных и всероссийских соревнований. За победу во всех категориях боролись порядка 100 участников.

В первый день чемпионата, 14 апреля, свои возможности показали новички, а 15 апреля эстафету у них приняли титулованные спортсмены. В этот день и развернулась основная борьба – за призовые места и победу в абсолютной категории. Множество девушек соревновались в категории «фитнес-бикини». Также снискала большую популярность категория «пляжный бодибилдинг». Оценки спортсменам давала большая судейская коллегия.

«Обычно после таких соревнований происходит большой наплыв желающих заниматься в тренажерных залах Благовещенска. Эти люди фактически начинают новый этап своей жизни. Постепенно активные виды спорта становятся нормой, а не чем-то необычным», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из организаторов чемпионата Андрей Есипенко.

Он также отметил интересную тенденцию: тренажерные залы города начали посещать большое число людей более старшего возраста, от 40 лет.

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