Победительницей конкурса «Мисс Россия – 2017» стала представительница Свердловской области

Фото: missrussia.ru

В субботу, 15 апреля, в Московской области состоялась церемония финала национального конкурса «Мисс Россия – 2017». Победительницей назвали Полину Попову из Свердловской области.

Как сообщается на сайте конкурса, Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия – 2017» и корону стоимостью 1 миллион долларов. Кроме того, она стала обладательницей банковской карты достоинством 3 000 000 рублей и автомобиля.

Звание 1-й вице-мисс досталось Ксении Александровой из Москвы, 2-й вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан. Конкурсантки, занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» победила Лидия Молодцова из Новосибирска. За нее проголосовали 3 619 интернет-пользователей.

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