В Благовещенске лоб в лоб столкнулись две легковушки

Фото: ИА «Сканер»

В воскресенье утром, 16 апреля, в Благовещенске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате водителя одной из машин пришлось госпитализировать.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», ДТП произошло в районе перекрестка улиц Конная и 50 лет Октября. Автомобиль Nissan Tiida следовал по улице Пролетарской, поворачивал на Конную в сторону Театральной. Машина Toyota Sprinter Trueno в это время стояла на улице Конной, ожидая разрешающего сигнала светофора. Tiida при повороте на Конную въехала лоб в лоб в Sprinter Trueno.

Водителя Toyota Sprinter Trueno госпитализировали прибывшие на место работники «скорой». Рулевого Nissan Tiida подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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