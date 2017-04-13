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В Благовещенске лоб в лоб столкнулись две легковушки

В Благовещенске лоб в лоб столкнулись две легковушки
Фото: ИА «Сканер»

В воскресенье утром, 16 апреля, в Благовещенске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате водителя одной из машин пришлось госпитализировать.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», ДТП произошло в районе перекрестка улиц Конная и 50 лет Октября. Автомобиль Nissan Tiida следовал по улице Пролетарской, поворачивал на Конную в сторону Театральной. Машина Toyota Sprinter Trueno в это время стояла на улице Конной, ожидая разрешающего сигнала светофора. Tiida при повороте на Конную въехала лоб в лоб в Sprinter Trueno.

Водителя Toyota Sprinter Trueno госпитализировали прибывшие на место работники «скорой». Рулевого Nissan Tiida подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • wawbwc

    wawbwc
    26 минут назад

    это не в лоб...это "сочный поцелуй" ... а глянув внимательней на фото ,так даже и "в засос с бамперами"

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