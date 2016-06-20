Амурский и крымский Белогорски станут городами-побратимами

Фото: belogorck.ru

Делегация Белогорска Амурской области, которая 12 апреля отправилась в Белогорск Крыма, передала проект соглашения об установлении побратимских связей между двумя городами. Также крымчанам передали флаг амурского Белогорска.

«Встретили очень тепло и действительно по-родному. Программа официального визита очень насыщенна. Глава крымского Белогорска Станислав Иванович Крыжановский отметил, что два Белогорска нашлись и теперь должны быть, развиваться вместе», – цитирует пресс-служба администрации Белогорска руководителя амурской делегации, председателя городского совета Викторию Гратий.

Делегаты вручили привезенные с собой подарки и сувениры из серии «Город вежливых людей», фотоальбом. Принимающая сторона оценила качество продукции, представленной резидентами ТОР «Белогорск».

Заместитель главы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, передал крымским болельщикам флаг ФК «Белогорск». Он отметил, что для белогорцев футбольный клуб стал настоящей легендой, заявив о себе как на дальневосточном, так и всероссийском уровнях. У одноименного города в Крыму также есть две футбольные команды – «Адалет» и «Сары-Су». 17 апреля они примут участие в турнире в честь 73-й годовщины освобождения крымского Белогорска от немецко-фашистских захватчиков.

13 апреля в крымском Белогорске прошли торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате. В них приняли участие и амурчане. У памятника «Воинам Отдельной Приморской армии и 4-го Украинского фронта» председатель белогорского горсовета Виктория Гратий от имени всех белогорцев поздравила жителей одноименного города с годовщиной освобождения. Она пожелала всем мира, здоровья и процветания.

«После церемонии возложения цветов и вручения цветов ветеранам, нас попросили подойти к одному из них. 100-летний Николай Акимович Запорожец воевал в Амурской области и был искренне тронут прибытием нашей делегации. Мы посетили много памятных мест. В том числе и музей. Здесь я увидела фотографию своего деда – Ивана Гавриловича Генова. В годы немецко-фашистской оккупации в крымских лесах он командовал соединением партизанских отрядов. Находясь в лесу, вел дневник, материалы которого стали основой его книги "Дневник партизана"... В общем, пребывание в Белогорске впечатляет. Мы видим и чувствуем, сколько общего нас объединяет: история, экономика, культура, спорт. Мы действительно едины», – рассказала Виктория Гратий.

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