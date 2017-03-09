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Сегодня, 10:01 0

В Свободном в магазине купили рыбные пресервы «из будущего»

В Свободном в магазине купили рыбные пресервы «из будущего»
Фото: vk.com/svbnews

В одном из магазинов города Свободный покупатели приобрели пресервы из сельди. Отличительной особенностью товара является маркировка с датой изготовления. Согласно информации на ней, пресервы изготовлены в мае 2017 года.

«Дата изготовления 05.05.17 г.», – гласит маркировка. При этом срок хранения и годности обозначен как три месяца с даты изготовления продукции.

Фото пресервов выложили в социальные сети. «А что вы хотели за эти деньги! Могли вообще не печатать ничего, так, карандашиком приписать», – отметил в комментариях к фотографии один из пользователей. «Печальная страна, где люди вынуждены покупать товар сомнительного качества», – написал другой.

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#интернет #торговля

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