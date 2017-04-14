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Благовещенцы встретили Пасху

Благовещенцы встретили Пасху

В ночь на воскресенье, 16 апреля, жители областной столицы собрались в Благовещенском кафедральном соборе, где встретили самый важный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово.

Действо в храме собрало большое количество верующих горожан. Среди них были и известные личности – например, глава Амурской области Александр Козлов, президент федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Пасхальное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе началось в полночь, в конце его было совершено причащение. После этого епископ Лукиан вместе с другими священниками освятили куличи и яйца, которые принесли благовещенцы.

Завершились мероприятия при храме примерно в половине четвертого утра.

На сайте Амур.инфо опубликовано расписание, где и когда можно освятить традиционные пасхальные яства в Благовещенске 16 апреля.

Кроме того, сообщалось, что понедельник, следующий за Пасхой, в России может стать выходным днем. Соответствующие поправки подготовили депутаты Госдумы.

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#праздники #религия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Часы

    Часы
    53 минуты назад

    Амур.инфо жжет! "Сначала в Благовещенском кафедральном соборе состоялось Богослужение, затем последовало причащение". Вообще-то причащение (Евхаристия) - это главная и неотъемлемая часть Богослужения (Литургии).

  • Br35

    Br35
    44 минуты назад

    По мне та вообще без разницы. Причащение? Литургия? Кадила крутятся, святость мутится :D

  • Vlad2

    Vlad2
    40 минут назад



    жители областной столицы собрались в Благовещенском кафедральном соборе, где встретили самый важный христианский праздник – Пасху





    а мои соседи, молодые, чуть больше 20, собрались на квартире (видимо места в соборе не хватило) и очень энергично, т.с. встречают важный христианский празник.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    20 минут назад

    Часы

    Амур.инфо жжет! "Сначала в Благовещенском кафедральном соборе состоялось Богослужение, затем последовало причащение". Вообще-то причащение (Евхаристия) - это главная и неотъемлемая часть Богослужения (Литургии).



    Спасибо, поправили.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

  • Br35

    Br35
    13 минут назад

    >собрались на квартире (видимо места в соборе не хватило)

    Там на соборе были люди, которые под шумок вместе с куличами выставили бутылку водки и полторашку швепса. У кого-то теперь есть святая водка и святой швепс на запивончик. :D :D :D

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