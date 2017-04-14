Благовещенцы встретили Пасху

В ночь на воскресенье, 16 апреля, жители областной столицы собрались в Благовещенском кафедральном соборе, где встретили самый важный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово.

Действо в храме собрало большое количество верующих горожан. Среди них были и известные личности – например, глава Амурской области Александр Козлов, президент федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Пасхальное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе началось в полночь, в конце его было совершено причащение. После этого епископ Лукиан вместе с другими священниками освятили куличи и яйца, которые принесли благовещенцы.

Завершились мероприятия при храме примерно в половине четвертого утра.

На сайте Амур.инфо опубликовано расписание, где и когда можно освятить традиционные пасхальные яства в Благовещенске 16 апреля.

Кроме того, сообщалось, что понедельник, следующий за Пасхой, в России может стать выходным днем. Соответствующие поправки подготовили депутаты Госдумы.

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