Папа Римский на покое Бенедикт XVI отмечает 90-летие

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90-летний юбилей сегодня отмечает предшественник ныне действующего Папы Римского Франциска Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер). 19 апреля 2005 года он стал 265-м Папой Римским, установив несколько своеобразных рекордов.

Так, он стал самым старшим по возрасту на момент избрания Римским папой со времён Папы Климента XII (избран в 1730 году); первым Папой со времён Бенедикта XIII, имевшим сан кардинала до избрания долгое время (28 лет); первым Папой немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет; а также первым Папой за последние 600 лет (после Григория XII), отрёкшимся от престола. Официальный титул после отречения — Его Святейшество Бенедикт XVI, Папа Римский на покое.

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335 лет назад родился Джон Хэдли – английский математик, астроном и изобретатель, более всего известный изобретением октанта, предшественника секстанта.

Хэдли также известен разработкой асферических и параболических зеркал для объектива телескопа. В 1721 году учёный продемонстрировал первый такой телескоп в Королевском обществе. Устройство имело зеркало диаметром 6 дюймов (150 миллиметров) и выгодно отличалось от громоздких воздушных телескопов того времени.

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170 лет назад родился Нил Филатов – врач, один из основоположников педиатрии в России. Вся его научная, врачебная, педагогическая деятельность была связана в основном с двумя учреждениями: детской больницей на Бронной улице и медицинским факультетом университета. Работая в детской больнице в Москве, Нил Фёдорович привлекал много слушателей, студентов и врачей. В этот период он выделил в качестве отдельных нозологических форм скарлатинозную краснуху, инфекционный мононуклеоз, описал один из ранних признаков кори – пятна Филатова-Коплика. Результатом систематизации наблюдений и выводов Филатова были несколько учебников, выдержавших в короткий срок много изданий; наиболее значимые его труды – «Семиотика и диагностика детских болезней», «Лекции об открытых инфекционных болезнях у детей», «Клинические лекции».

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150 лет назад родился Уилбер Райт, американский изобретатель, авиаконструктор, лётчик, старший из братьев – пионеров воздухоплавания. Несмотря на то, что братья Райт не были первыми, кто построил и совершил полёт на экспериментальном самолёте, они были первыми, кто мог управлять таким полётом в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолётостроения в мире.

Крупнейшим фундаментальным достижением Уилбера и Орвилла Райт было открытие ими трёх осей вращения самолёта, что позволило пилотам эффективно управлять летательным средством и поддерживать его равновесие во время полёта.Этот метод стал основным, и таковым остаётся до настоящего времени для всех типов самолётов.

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105 лет назад родился актёр театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов. «Щорс», «Светлый путь», «Сердца четырёх», «В 6 часов вечера после войны», «Адмирал Нахимов», «Живые и мёртвые» – участие в этих и других фильмах принесли артисту огромную популярность и любовь советских кинозрителей.

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