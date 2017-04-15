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16апреля
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15 апреля 2017, 21:58 5

Школьницу, пропавшую в Белогорске, нашли

Установлено местонахождение школьницы из Белогорска Екатерины Редняк. Выяснилось, что, не поставив в известность родителей, она отправилась встречать Пасху к знакомым в один из районов Амурской области.

Девушка жива и здорова.

Ранее пресс-служба Белогорска сообщала, что 15 апреля в Белогорске не вернулась из школы Екатерина Редняк, 2000 года рождения. В течение дня в розыске несовершеннолетней участвовали как правоохранительные органы, так и общественность.

Просмотров всего: 1113

#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • dend77

    dend77
    2 часа назад

    сыкушка малолетняя, от обилия ума разумеется...

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Идиотка! Слов больше нет.

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Родителям большой привет....

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Богоугодное дело.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Не ну а чо.....Пасха то святое дело....дура

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