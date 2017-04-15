Школьницу, пропавшую в Белогорске, нашли

Установлено местонахождение школьницы из Белогорска Екатерины Редняк. Выяснилось, что, не поставив в известность родителей, она отправилась встречать Пасху к знакомым в один из районов Амурской области.

Девушка жива и здорова.

Ранее пресс-служба Белогорска сообщала, что 15 апреля в Белогорске не вернулась из школы Екатерина Редняк, 2000 года рождения. В течение дня в розыске несовершеннолетней участвовали как правоохранительные органы, так и общественность.

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