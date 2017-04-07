В Тындинском и Сковородинском районах все службы готовы к капризам погоды

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15 апреля в связи с выпадением значительного количества мокрого снега в Тындинском и Сковородинском районах зафиксированы перебои в электроснабжении и затруднение движения на федеральной трассе.

В связи с непогодой, оказавшей негативное влияние на жизнедеятельность северных районов, в управлении МЧС по Амурской области сегодня прошло внеплановое совещание с участием министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Венглинского, представителей регионального минтранстроя, и. о. заместителя министра транспорта и строительства Валерия Ухова и начальника ГКУ «Амурупрадор» Александра Селина.

По информации Валерия Ухова, в Тындинском и Сковородинском районах муниципальное автобусное сообщение работает в штатном режиме, водители автобусов проинструктированы о мерах предупреждения аварийных ситуаций.

«Дорожные службы на региональных автомобильных дорогах к весне готовы и встречают её капризы в штатном режиме. В настоящее время в районах области перерывов в движении нет», – рассказал Александр Селин.

В Сковородинском районе меры принимает в устранении последствий выпавших осадков ООО «Дорожник», работают 5 единиц техники. В Тындинском районе от ООО «ДЭП № 208» также задействовано 5 единиц техники, четыре автогрейдера и один КДМ.

«В связи с предстоящим ночным понижением температуры местами будет наблюдаться образование гололедицы. Рекомендуем водителям не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанции и скоростной режим, избегать резкого торможения», – добавил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

«На федеральной трассе "Лена" в Тындинском района в субботу утром зафиксировано затрудненное движение, но в течение пары часов, движение возобновилось в прежнем режиме. Дорожная техника работает на трассе, все предприятия по дорожному обслуживанию оповещены к повышенной готовности в ночной период времени суток, дополнительно приняты меры в случае необходимости будет выставлен пост ГИБДД. Просим водителей выходить в рейс подготовленными к ухудшению погодных условий», – прокомментировала Тамара Лысакова глава Тындинского района.

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