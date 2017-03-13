В аэропорту Благовещенска при попытке прохода на территорию транспортной безопасности задержан человек

Фото: ru-aviation.complexdoc.ru

15 апреля в аэропорту Благовещенска в 16:40 сотрудники аэропорта и полиции задержали человека, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался пройти на территорию транспортной безопасности.

Тем самым служба безопасности аэропорта и сотрудники полиции предотвратили акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, сообщает пресс-служба ГУП «Аэропорт Благовещенск» и министерства транспорта и строительства Амурской области.

«Из-за взрывов в Санкт-Петербурге на территории области принимаются меры по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. В аэропорту сегодня были проведены мероприятия в рамках программы "Антитеррористическая защищенность объектов гражданской авиации". Все службы аэропорта всегда находятся в режиме повышенной безопасности», – прокомментировал ситуацию в аэропорту и. о. директора аэропорта Благовещенск Олег Жоров.

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#происшествия #транспорт

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