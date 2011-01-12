Китай высказывает намерение сократить поставки нефти из России

Фото: vostok.transneft.ru

Китайская сторона неофициально просит сократить объемы поставок нефти по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – Сковородино – Мохэ на 3,5 миллиона тонн. Информацию озвучил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, сообщает ИА «Восток России».

Поставки нефти, по информации делового журнала Neftegaz.ru, начнутся с 2018 года в рамках подписанного ранее межправительственного соглашения между Россией и Китаем. Прописанные в соглашении объемы поставок – 30 миллионов тонн в год. Между тем, по информации Гришанина, китайская сторона неофициально просит на 3 с половиной миллиона тонн меньше. Но, как сказал первый вице-президент «Транснефти», «если они будут брать меньше, значит, Минэнерго РФ надо будет понять, каким образом 3,5 миллиона тонн туда транспортировать».

Поставки нефти из России в Китай по МНП Сковородино – Мохэ начались в 2011 году после достижения договоренностей между Роснефтью, Транснефтью и CNPC.

По межправсоглашению, подписанному в 2013 году на 2015-2017 годы увеличение поставок по отводу от ВСТО Сковородино – Мохэ должно было составить 5 миллионов тонн в год. Однако из-за технической неготовности трубопроводной системы на территории Китая поставки нефти на эти годы могут осуществляться по иным направлениям, в том числе через порт Козьмино. При этом маршрут через Козьмино более выгоден для Китая, потому что эта нефть быстрее попадает к потребителю, чем через МНП Сковородино – Мохэ.

МНП Мохэ – Дацин является частью отвода от МНП Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Отвод берет свое начало в городе Сковородино и проходит по маршруту Сковородино – Мохэ – Дацин.

Работы планировалось завершить к октябрю 2017 года, а непосредственно ввод в эксплуатацию намечен на 1 января 2018 года. Транснефть уже выполнила все строительные работы, теперь осталось ждать того, когда КНР завершит свои работы.

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#Китай #строительство #экономика

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