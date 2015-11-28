Плохая погода стала причиной отключения электроэнергии на севере Приамурья

Фото: suenco.ru

Из-за плохих погодных условий, сильного ветра и дождя с мокрым снегом 15 апреля, в субботу, в некоторых районах Амурской области произошли аварийные отключения электроэнергии.

В 06:21 энергоснабжение отключилось в поселке Муртыгит Тындинского района. Причина отключения линии электропередачи выясняется.

В первой половин дня поступила информация о двух отключениях электроэнергии – уже в Сковородинском районе. Остались без электричества 203 дома в поселке Уруша и 141 доме в городе Сковородино. К настоящему времени электроснабжение во всех районах полностью восстановлено, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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