Предприятие Архаринского района, не заплатившее налоги, осталось без техники

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За неуплату налогов и страховых взносов амурская лесозаготовительная компания может лишиться специализированной техники. На днях судебные приставы Архаринского района составили акт описи и ареста имущества должника. Арестован крупногабаритный грузовой автомобиль IVЕСО-АМТ.

Сводное исполнительное производство в отношении ООО «Смарт-Амур» было возбуждено в октябре 2016 года. Компания вовремя не оплатила налоги, страховые взносы, арендную плату и затянула расчеты с бизнес-партнерами. В общей сложности долг превысил 1,5 миллиона рублей, включая исполнительский сбор.

Судебные приставы, изучив имущество организации-должника, вынесли запрет на регистрационные действия с транспортом, а также наложили арест на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах. В связи с тем, что длительное время деньги со счетов предприятия не поступали, сотрудники исполнительного ведомства приняли решение наложить арест на спецтехнику, принадлежащую должнику и выехали к месту расположения лесозаготовительной организации в село Ядрино Архаринского района.

В присутствии понятых и представителя руководства компании был арестован и оценен в 1,5 миллиона рублей специализированный автомобиль IVЕСО-АМТ. Сотрудники службы установили режим хранения арестованного имущества без права пользования. Ответственного хранителя предупредили об административной и уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Представитель организации заверил, что в течение 10 дней предприятие полностью погасит задолженность. А пока судебный пристав-исполнитель ОСП по Архаринскому району будет регулярно выезжать в ООО «Смарт-Амур» с целью проверки режима хранения арестованного транспорта, сообщает управление ФССП по Амурской области.

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