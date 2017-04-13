Понедельник после Пасхи может стать для россиян выходным

Фото: ria.ru

В череде российских праздников может появиться еще один день. Поправки, устанавливающие новый выходной день для россиян – а им может стать понедельник, следующий за Пасхой, – подготовили депутаты Госдумы, сообщает «Российская газета».

О том, что такой законопроект скоро будет внесен, сообщили представители ЛДПР – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс РФ поправки, устанавливающие понедельники после Пасхи выходными днями вплоть до 2050 года. День, следующий за Пасхой, является выходным в целом ряде стран, рассказали либерал-демократы – их цитирует пресс-служба комитета по труду.



Поправки уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Государственную думу, а также направлены в правительство РФ для получения заключения.

В этом году христиане отмечают Пасху 16 апреля. Если поправки будут приняты, то, к примеру, в 2018 году выходным станет понедельник, 9 апреля, следующий после Пасхи, выпадающей на 8 апреля.

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#праздники #религия

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