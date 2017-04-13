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15апреля
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Сегодня, 16:52 6

Понедельник после Пасхи может стать для россиян выходным

Понедельник после Пасхи может стать для россиян выходным
Фото: ria.ru

В череде российских праздников может появиться еще один день. Поправки, устанавливающие новый выходной день для россиян – а им может стать понедельник, следующий за Пасхой, – подготовили депутаты Госдумы, сообщает «Российская газета».

О том, что такой законопроект скоро будет внесен, сообщили представители ЛДПР – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс РФ поправки, устанавливающие понедельники после Пасхи выходными днями вплоть до 2050 года. День, следующий за Пасхой, является выходным в целом ряде стран, рассказали либерал-демократы – их цитирует пресс-служба комитета по труду.

Поправки уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Государственную думу, а также направлены в правительство РФ для получения заключения.

В этом году христиане отмечают Пасху 16 апреля. Если поправки будут приняты, то, к примеру, в 2018 году выходным станет понедельник, 9 апреля, следующий после Пасхи, выпадающей на 8 апреля.

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#праздники #религия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Зачем такой праздник,после Пасхи,что он означает,для чего,работайте бюджетники,хватит вам и тех праздников,что есть,думаю,что совсем нечем вам заняться.Отпуска большие,два выходных,праздничных дней не счесть,обеденный перерыв собираются увеличивать,что вы всё равняетесь на другие страны в этом,равняйтесь лучше в том, как поднять экономику,улучшить жизнь простых россиян.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Да вообще пора весь год сделать праздником после пасхи. Один фиг труд достойно не оценивается.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Дискриминация по религиозному признаку получается. А как быть с другими конфессиями: иудеями, мусульманами, католиками..? Их-то пошто обделили? А если человек вообще атеист, то почему он должен отдыхать?

  • Asom

    Asom
    55 минут назад

    Не-не-не, я против. Отметил с друзьями, отметь и с коллегами.

  • Adolf

    Adolf
    42 минуты назад

    ПГМ

  • Аноним2372315

    Аноним2372315
    38 минут назад

    А почему бы и нет, хоть какая то польза от этого "праздника". Больше выходных, богу выходных.

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