Путин: планы по использованию Восточного будут скорректированы

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Москва приняла предложение Астаны о расширении сотрудничества в сфере освоения космоса с использованием космодрома Байконур, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке, пишет «Интерфакс».

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», – сказал Путин.

По его словам, РФ и Казахстан будут сотрудничать по совместным проектам «с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и по реализации планов по совместным пускам, разработке новых видов ракетно-космической техники».

Комплекс Байконур, арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог.

В 2015 году с Байконура было проведено 18 пусков, в 2016-м – 11 пусков. В планах на 2017 год – выполнение примерно полутора десятков пусков. Россия арендует у Байконур с 1994 года. В 2004 году договор был продлен до 2050 года. За аренду Россия ежегодно платит 115 миллионов долларов.

Как писало Амур.инфо, в 2013 году летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных говорил, что Россия будет использовать космодром Байконур в Казахстане ещё не менее десяти лет, несмотря на строительство в Амурской области космодрома Восточный: «Россия совсем не уйдёт с Байконура на Восточный в ближайшие 10, 20, 30 лет». Кроме этого, Виктор Савиных считает, что строительство космодрома на Дальнем Востоке послужит России своеобразной страховкой на случай, если возникнут противоречия с казахской стороной.

В перспективе космодром Восточный может заменить главную стартовую площадку всех последних десятилетий – Байконур, об этом в 2016 году говорил известный космонавт, родоначальник космической династии Волковых – Александр Волков: «На Байконуре – условия там неблестящие, климат, особенно летом, ужасный. На Восточном же эта ситуация гораздо лучше, и я думаю, что специалисты и учёные с семьями будут охотно переезжать в Циолковский».

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