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Сегодня, 15:30 12

Путин: планы по использованию Восточного будут скорректированы

Путин: планы по использованию Восточного будут скорректированы
Фото: bear197.whotrades.com

Москва приняла предложение Астаны о расширении сотрудничества в сфере освоения космоса с использованием космодрома Байконур, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке, пишет «Интерфакс».

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», – сказал Путин.

По его словам, РФ и Казахстан будут сотрудничать по совместным проектам «с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и по реализации планов по совместным пускам, разработке новых видов ракетно-космической техники».

Комплекс Байконур, арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог.

В 2015 году с Байконура было проведено 18 пусков, в 2016-м – 11 пусков. В планах на 2017 год – выполнение примерно полутора десятков пусков. Россия арендует у Байконур с 1994 года. В 2004 году договор был продлен до 2050 года. За аренду Россия ежегодно платит 115 миллионов долларов.

Как писало Амур.инфо, в 2013 году летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных говорил, что Россия будет использовать космодром Байконур в Казахстане ещё не менее десяти лет, несмотря на строительство в Амурской области космодрома Восточный: «Россия совсем не уйдёт с Байконура на Восточный в ближайшие 10, 20, 30 лет». Кроме этого, Виктор Савиных считает, что строительство космодрома на Дальнем Востоке послужит России своеобразной страховкой на случай, если возникнут противоречия с казахской стороной.

В перспективе космодром Восточный может заменить главную стартовую площадку всех последних десятилетий – Байконур, об этом в 2016 году говорил известный космонавт, родоначальник космической династии Волковых – Александр Волков: «На Байконуре – условия там неблестящие, климат, особенно летом, ужасный. На Восточном же эта ситуация гораздо лучше, и я думаю, что специалисты и учёные с семьями будут охотно переезжать в Циолковский».

Просмотров всего: 483

#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Надо растащить и поломать как пол страны после краха советов.Зачем нам космос, обгонять и перегонять Америку.Зарыли бабло в землю.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Классно, чё? И партнерам миллионы за аренду, и в свою НОВУЮ инфраструктуру миллиарды вбухиваем. По-хозяйски.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Я полностью поддерживаю Путина,правильное решение!В Амурской области климат тоже не блестящий,жара летом,мягко сказано---пекло.А совместно с Казахстаном легче осуществлять развития космоса,особенно в условиях кризиса.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Аха. В жаре всё дело. Засбоялись что еропейцы и сасшники или китайцы зайдут в Казахстан с целью пользовать космодром. Вот и пообещали подкинуть на молочишко.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    архивная

    Я полностью поддерживаю Путина,правильное решение!В Амурской области климат тоже не блестящий,жара летом,мягко сказано---пекло.А совместно с Казахстаном легче осуществлять развития космоса,особенно в условиях кризиса.



    Ну вот где ты была когда космодром строить собирались? Столько денег бы сэкономили.

  • n007

    n007
    1 час назад



    На Байконуре – условия там неблестящие, климат, особенно летом, ужасный. На Восточном же эта ситуация гораздо лучше, и я думаю, что специалисты и учёные с семьями будут охотно переезжать в Циолковский



    Будут?

    Это поэтому космонавтов по объявлениям стали набирать из всех желающих?

  • n007

    n007
    57 минут назад

    А ваще это да

    Самолетом сюда из масквы просто так не добирешься, а ракеты в на Марс будут запросто

    Мы верим, да

  • архивная

    архивная
    54 минуты назад

    Хмык

    архивная

    Я полностью поддерживаю Путина,правильное решение!В Амурской области климат тоже не блестящий,жара летом,мягко сказано---пекло.А совместно с Казахстаном легче осуществлять развития космоса,особенно в условиях кризиса.



    Ну вот где ты была когда космодром строить собирались? Столько денег бы сэкономили.



    Ха!Кто бы меня слушал. Ничего --Восточный будет запасной площадкой и это хорошо,на всякий случай.

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Ещё нужен запасной мавзолей, на всякий случай. Второй комплект Думы, на всякий случай. Много ещё на что можно деньги зарыть, на всякий случай.

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    И запасной Путин бы не помешал.

  • Adolf

    Adolf
    41 минута назад

    Хмык

    И запасной Путин бы не помешал.



    два - вдруг сбой будет в первом запасном

  • домовенок

    домовенок
    30 минут назад

    ay

    Классно, чё? И партнерам миллионы за аренду, и в свою НОВУЮ инфраструктуру миллиарды вбухиваем. По-хозяйски.



    Так теперь понятно, по крайней мере, почему такое щедрое апрельское повышение пенсий на 36 и даже 16 рублей.... позорище!

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