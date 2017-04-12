В Белогорске ищут школьницу

Фото: belogorck.ru

В пятницу, 14 апреля, в Белогорске пропала школьница Екатерина Редняк, 2000 года рождения. Она не вернулась из школы. До настоящего времени местонахождение 16-летней девушки неизвестно.

Рост Екатерины 168-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза светлые. На левом запястье имеется шрам от пореза.

Была одета в синюю кожаную куртку, кофту в чёрно-белую горизонтальную полоску, чёрно-белые кроссовки. При себе у девушки был рюкзак коричневого цвета, джинсовый, потёртый, сообщает пресс-служба Белогорска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Редняк, просят незамедлительно сообщить информацию по телефонам: 102 (дежурная часть), 8-963-844-41-78.

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