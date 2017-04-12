Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:05 12

В Белогорске ищут школьницу

В Белогорске ищут школьницу
Фото: belogorck.ru

В пятницу, 14 апреля, в Белогорске пропала школьница Екатерина Редняк, 2000 года рождения. Она не вернулась из школы. До настоящего времени местонахождение 16-летней девушки неизвестно.

Рост Екатерины 168-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза светлые. На левом запястье имеется шрам от пореза.

Была одета в синюю кожаную куртку, кофту в чёрно-белую горизонтальную полоску, чёрно-белые кроссовки. При себе у девушки был рюкзак коричневого цвета, джинсовый, потёртый, сообщает пресс-служба Белогорска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Редняк, просят незамедлительно сообщить информацию по телефонам: 102 (дежурная часть), 8-963-844-41-78.

Просмотров всего: 1485

#Белогорск #дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    Знакома с родственниками этой девочки, у них не самая благополучная семья

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Эндерса выпустили...?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    В любом случае насильник-убийца на свободе, так что девочки подростки под прицелом остаются.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Уголёк

    Знакома с родственниками этой девочки, у них не самая благополучная семья



    А вы знаете самую благополучную семью, вы же сами, я уверен, тоже не с самой благополучной семьи.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ММС

    Уголёк

    Знакома с родственниками этой девочки, у них не самая благополучная семья



    А вы знаете самую благополучную семью, вы же сами, я уверен, тоже не с самой благополучной семьи.



    У Ротшильдов наверное?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ММС

    девочки подростки под прицелом остаются.



    Не хилый такой подросток!



    Рост Екатерины 168-170 сантиметров, плотного телосложения



    Есть взрослые дамы поминиатюрнее.

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    ЛеонидоваЭндерса выпустили...?


    Тоже так подумалось

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Откуда шрам на запястье интересно....и выглядет конечно взросло

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Леонидова

    Эндерса выпустили...?



    На уме это только и вертится

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Эндерс наверное, под наблюдением в окружении толпы бабок со всей области постоянно находится. И в сортире и в ванной своей.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Бублик

    Леонидова

    Эндерса выпустили...?



    На уме это только и вертится



    Ну да. Пока Эндерс сидел, дети из дому не уходили.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Предприятие Архаринского района, не заплатившее налоги, осталось без техники
Происшествия

На трассе «Амур» столкнулись грузовик с крановой установкой и большегруз
Происшествия

В Воронеже задержан амурчанин за угрозу полицейскому молотком
Происшествия

Полицейские разыскивают двоих пропавших амурчан