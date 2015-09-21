Доход амурского сенатора Суворова в два раза выше, чем доход амурского сенатора Корякова

Фото: dsnews.ua

Сенаторы Амурской области Александр Коряков и Василий Суворов опубликовали декларации о своих доходах за 2016 год. Доход одного в два раза превышает доход другого. Данные опубликованы на официальном сайте Совета Федерации.

Член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков задекларировал доход за 2016 год в размере 2 206 968 рублей. Доход его супруги составил 1 893 01 рубль.

Фото: amur.er.ru

В пользовании семьи Коряковых находятся три земельных участка площадью (1 843, 2 240 и 1 803 квадратных метра), один дом (213,70), две квартиры (102,80 и 127,00) и гараж.

Александру Корякову принадлежат два автомобиля – «Мерседес-Бенц S 63 AMG» и «Порше Каенн турбо». В распоряжении его супруги – одна машина. Это «Мерседес Бенц G63 AMG».

В декларации члена Совета Федерации Александра Суворова указано, что за год он заработал 4 777 323 рубля. Задекларированный доход его супруги – 1 706 366 рублей.

Фото: pda.fedpress.ru

Семья Суворовых владеет двумя земельными участками. Один, площадью 24 квадратных метра, предназначен для размещения гаражей и автостоянок, другой, площадью 3 000 квадратных метров, – приусадебный. Также в собственности семьи полторы квартиры (81,2 и 127,4), три гаража (18,8; 26,8; 24,0) и одно нежилое помещение (38,0).

В собственности Александра Суворова одно транспортное средство – это автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200».

Как сообщало Амур. инфо, Александр Суворов представляет регион в Совете Федерации с сентября 2015 года. До него этот пост занимал Николай Савельев.

Советник гендиректора компании «Амурский уголь» Александр Коряков избран представителем от амурского заксобрания в Совет Федерации в сентябре 2016 года. Его предшественником был Юрий Кушнарь, занимавший в верхней палате парламента должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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