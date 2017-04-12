Оригинальные пасхальные яйца сделали к празднику амурские заключенные

Фото пресс-службы УФСИН России по Амурской области

К празднику Пасхи осуждённые, отбывающие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Амурской области, изготовили сувенирные пасхальные яйца в производственных мастерских. Сувениры выставят в кафедральном соборе Благовещенска.

Кроме традиционного выжигания, впервые в исправительном учреждении мастера использовали метод аэрографической росписи пасхальных яиц. Для удобства их дополнили деревянными подставками.

Такой сувенир можно использовать как подарок, украсить ими в Пасху праздничный стол и интерьер, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Партию сувениров приобрели сотрудники уголовно-исполнительной системы области. Кроме того, пасхальные яйца, изготовленные осуждёнными, выставят в кафедральном соборе Благовещенска.

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#праздники #религия

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