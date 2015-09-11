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В Воронеже задержан амурчанин за угрозу полицейскому молотком

В Воронеже задержан амурчанин за угрозу полицейскому молотком
Фото: 1obl.ru

Суд Воронежа рассмотрит дело 38-летнего уроженца города Свободный Амурской области, угрожавшего молотком полицейскому, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 14 апреля. Инцидент произошел в феврале 2017 года.

Ранее судимый мужчина был под административным надзором и не имел права покидать место жительства с 22:00 до 6:00. Когда полицейские пришли к горожанину во время обхода, пьяный хозяин замахнулся на правоохранителя молотком.

Стражи порядка задержали мужчину. На предварительном следствии горожанин частично признал вину. Судебные экспертизы и показания свидетелей и полицейского позволили утвердить обвинение и направить дело в суд. Следователи обвинили жителя Амурской области в угрозе применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#происшествия

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