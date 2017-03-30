Запрет на продажу сигарет лицам моложе 21 года отклонен Госдумой

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Госдума отказалась запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года и отклонила соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает «Российская газета».

Документ предлагал запретить продажу и потребление табачной продукции лицами, не достигшими 21 года. Однако комитет Государственной думы по охране здоровья заключил, что предлагаемые изменения «необоснованно ограничивают способность совершеннолетних граждан приобретать и осуществлять свои права, вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров».

Сейчас нельзя продавать сигареты людям до 18 лет. Комитет посчитал, что предложение увеличить этот возраст на три года, необоснованно, так как авторы документа не привели достаточно аргументов в пользу этого.

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#здоровье #российская власть

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