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15апреля
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Запрет на продажу сигарет лицам моложе 21 года отклонен Госдумой

Запрет на продажу сигарет лицам моложе 21 года отклонен Госдумой
Фото: www.aif.ru

Госдума отказалась запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года и отклонила соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает «Российская газета».

Документ предлагал запретить продажу и потребление табачной продукции лицами, не достигшими 21 года. Однако комитет Государственной думы по охране здоровья заключил, что предлагаемые изменения «необоснованно ограничивают способность совершеннолетних граждан приобретать и осуществлять свои права, вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров».

Сейчас нельзя продавать сигареты людям до 18 лет. Комитет посчитал, что предложение увеличить этот возраст на три года, необоснованно, так как авторы документа не привели достаточно аргументов в пользу этого.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    миллиарды бюджета государство терять не хочет, а чём вы говорите, государство заинтересованы что бы народ России скурился.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    47 минут назад

    Когда был маленьким - "дядь купи папирос "любительских" и без проблем. Ищущий да страждущих найдут. Хоть сигареты,хоть героин,хоть оружейный плутоний. Если есть лаве то и купить нужное не проблема

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