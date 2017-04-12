Роспотребнадзор призывает амурчан к осторожности в пасхальные дни

Фото: receptdolgolet.ru

В пасхальные дни возрастает вероятность возникновения различных расстройств желудочно-кишечного тракта у людей, соблюдавших строгий пост, и инфекционных заболеваний. С ними можно столкнуться не только в период празднования Пасхи, но и во время подготовки к ней, информирует управление Роспотребнадзора.

Ежегодно в Амурской области регистрируется более 200 случаев заболеваний сальмонеллёзом. В период активного употребления в пищу продуктов птицеводства, особенно яиц, риск заболевания этим серьёзным инфекционным заболеванием увеличивается в разы. Возбудителем инфекции являются бактерии рода Salmonella, они очень устойчивы во внешней среде и могут длительно сохраняться в продуктах. Основной путь заражения – пищевой, а факторами передачи инфекции чаще выступают яйца и куриная продукция.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает о необходимости соблюдения простых профилактических мер:

– не покупать яйца в местах несанкционированной торговли и с загрязнённой или повреждённой скорлупой;

– соблюдать условия хранения яиц (в холодильнике) по правилам товарного соседства, это позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов; хранить их в открытой емкости или в производственной упаковке, если на каждом из них не стоит дата изготовления, чтобы знать срок годности;

– следить за сроками их хранения (диетические до 7-ми суток, столовые до 25 дней, мытые яйца не более 12-ти дней); срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе;

– перед применением мыть яйца разрешенным для этих целей моющим средством и раствором кальцинированной соды;

– варить яйца не менее 10 минут с момента закипания воды;

– не следует употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи;

– не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа и употреблять в пищу в течение 12 часов после её приготовления;

– для окраски яиц необходимо использовать только разрешенные в установленном порядке пищевые красители;

– соблюдать правила личной гигиены и периодически мыть ячейки для хранения яиц в холодильнике.

В случае проявления клинических симптомов кишечной инфекции (боли в животе, жидкий стул, рвота) не следует заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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