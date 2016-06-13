Полицейские разыскивают двоих пропавших амурчан

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает без вести пропавших Китаева Игоря Владимировича 1994 года рождения и Евсюкова Ивана Александровича 1966 года рождения.

Игорь Владимрович Китаев 12 апреля 2017 года утром выехал из дома в Благовещенске на автомобиле Toyota Corolla Axio, 2012 года выпуска, серого цвета, гос номер Е 511 ТЕ 28 Rus. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темного цвета.

Другой пропавший – Иван Александрович Евсюков – ушел в неизвестном направлении в селе Тыгда Магдагачинского района 19 сентября 2016 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в джинсы черного цвета, футболку темного цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложение, волосы прямые светлые, коротко стриженные, глаза светлые.

Особые приметы: на левом плече татуировка (изображение не определенное), на левой груди татуировка в виде изображения группы крови, на животе с левой стороны послеоперационный шрам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этих гражданах, полиция просит сообщить в УУР УМВД России по Амурской области по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

Просмотров всего: 1295

#происшествия

распечатать