Рассматривается возможность предоставления автолюбителям единого полиса каско–ОСАГО

Фото: kapital-rus.ru

Минфин РФ допустил выдачу полиса ОСАГО сразу на три года. Также может появиться единый полис каско–ОСАГО. Об этом рассказал заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев, пишет «Коммерсант».

«Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа "голд". Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование»,— сказал замглавы ведомства.

Сейчас полис ОСАГО можно оформить на срок от 3 месяцев до одного года, а единого полиса каско–ОСАГО не существует. ОСАГО носит обязательный характер и покрывает материальный ущерб третьих лиц, попавших в ДТП с владельцем застрахованного автомобиля. Каско предусматривает гарантии защиты машины страхователя.

Минфин в рамках пакета поправок к закону об ОСАГО готовит и другие предложения по либерализации этого рынка. Например, планируется расширить применение европротокола, а также меры по либерализации тарифов на рынке обязательного автострахования.

«Один проект поправок у нас связан с расширением использования европротокола. Необходимо прийти к тому, чтобы по европротоколу можно было оформлять все, как по каско. В идеале мы должны это делать даже без наличия согласия сторон»,— объяснил Алексей Моисеев, добавив, что оформление европротокола без согласия сторон будет возможно, только если оба участника ДТП будут оборудованы устройствами системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Мы надеемся, что с 2020 года придем к тому, чтобы не было ограничений выплат по европротоколу в пределах лимита по ОСАГО»,— сказал заместитель главы Минфина.

Как стало известно «Ъ» ранее, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину проработать вопрос полного перевода полисов ОСАГО из бумажного вида в электронный. В Белом доме ожидают, что отказ от бумаги в ОСАГО уменьшит количество документов, которые водителям надо возить с собой. Страховщики опасаются, что замена полисов на электронные повысит риски мошенничества и лишит работы 300 тысяч страховых агентов.

Просмотров всего: 399

#транспорт

распечатать