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Усиление ветра, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 15 апреля

Усиление ветра, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 15 апреля
Фото: note.taable.com

В субботу, 15 апреля, в Амурской области облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Скорость западного, северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Местами ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

Уличные термометры покажут +9…+14 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением. Ночью и днем возможны осадки – мокрый снег, дождь. Северо-западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь в порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +10…+12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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