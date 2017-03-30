Стали известны заработки Владимира Путина и Дмитрия Медведева за 2016 год

Фото: www.mk.ru

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году около 8,86 миллиона рублей. Заработок премьер-министра Дмитрия Медведева составил 8 миллионов 586 тысяч 974 рубля.

Сведения о доходах президента содержатся в декларации, опубликованной в пятницу, 14 апреля, пишет «Лента.ру». Согласно документу, в собственности главы государства находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании — квартира площадью 153,7 квадратных метра, а также гаражное место.

Владимир Путин владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и «Нивой». Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп «Скиф».

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.

В 2014 году Владимир Путин задекларировал доход в 7,7 миллиона рублей, в 2013-м — 3,7 миллиона.

Заработок Дмитрия Медведева по сравнению с 2015 годом снизился почти на 181 тысячу рублей . Тогда его доход составил 8 миллионов 767 тысяч 883 рубля. Такие сведения глава правительства представил в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте кабинета министров, пишет ТАСС. Судя по документу, ежемесячный заработок главы кабинета министров в прошлом году составлял примерно 715 тысяч рублей.

В 2012 году Медведев заработал 5,8 миллиона рублей, в 2013 – 4,3, в 2014-м – 8,5 (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015-м – 8,8 миллиона рублей. Никаких других изменений в декларации нет: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу, ни по акциям.

По декларации, Медведев по-прежнему является собственником квартиры (на территории России) площадью 367,8 квадратных метра. Такая же квартира числится и в пользовании у его супруги Светланы. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 47 соток, также расположенным в пределах российской территории.

Медведев, как и прежде, имеет в собственном распоряжении два раритетных легковых автомобиля - ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной – немецким Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два машино-места общей площадью 32,5 квадратных метра.

В прошлом году, как и ранее, супруга председателя правительства не получила никакого дохода.

Единственный сын четы Медведевых Илья – совершеннолетний, поэтому родители не представляют сведений о его доходах и имуществе в налоговые органы.

Просмотров всего: 97

#российская власть #финансы

распечатать