Амурские предприниматели высказали претензии к нововведениям в применении контрольно-кассовой техники

На прошедшем 12 апреля в областном правительстве круглом столе по проблемам малого и среднего предпринимательства обсудили применение контрольно-кассовой техники в режиме онлайн. Предприниматели озвучили массу претензий к нововведениям, регламентирующим использование новой кассовой техники.

Одна из проблем заключается в невыполнении сроков поставки фискальных накопителей для оборудования касс нового образца. Изначально сроки поставки оговаривались в течение 45 дней, а фактические сроки поставки составляют от 65 до 90 дней.

На совещании было отмечено, что при наличии обстоятельств, указывающих на то, что лицом, совершившим административное правонарушение, были приняты все меры по соблюдению требований законодательства РФ (например, заключен договор поставки ККТ), хозяйствующие субъекты к административной ответственности не привлекаются. То есть предприниматели, своевременно заключившие договоры на поставку техники, не пострадают.

На совещании озвучили целый ряд других проблем, связанных с применением ККТ в режиме онлайн. В итоге амурские предприниматели сформулируют свои предложения для внесения изменений в законодательство. С законодательной инициативой выйдет заксобрание Амурской области, сообщает областное правительство.

«Конечно, нам необходимо менять сложившуюся ситуацию. Я планирую встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, все озвученные инициативы я обязательно обсужу с ней», – пообещал губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#закон #областная власть

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