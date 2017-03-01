Бывшая благовещенка попробовала себя в роли невесты на программе «Давай поженимся»

Наталья Опарина, которая почти два года назад переехала из Благовещенска в Москву, приняла участие в съемках программы «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка стала одной из трех невест, которые пришли на шоу к жениху. Экс-благовещенка поделилась с Амур.инфо впечатлениями от участия в проекте.

По словам Натальи, заявку на участие в программе она подавала, когда жила еще в Благовещенке – при этом заявок было несколько. Но удача улыбнулась ей только тогда, когда она переехала в столицу. «Я переехала в Москву и подала еще одну заявку, в итоге со мной связались и пригласили на беседу. Я рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой, рассказала о себе. Мне сообщили, что учтут все это, и на этом всё, тишина. И только спустя практически год меня пригласили на съемки. Снимали шоу мы 12 апреля, а в эфир выйдет программа недели через две», – поделилась Наталья Опарина.

До начала съемок невесты не видели жениха, к которому идут. Для каждой из них это был сюрприз. Мужчиной, за сердце которого боролись девушки, оказался бизнесменом из Краснодара. На благовещенскую невесту он произвел приятное впечатления, но любви с первого взгляда не случилось. «Приятный мужчина, с хорошей энергетикой. Не могу сказать, что сразу влюбилась, но, в принципе, он мне понравился. Рассказывать, кого он выбрал, мне нельзя до выхода программы в эфир. Поэтому сохраню интригу», – сказала Наталья.

Съемки программы заняли два часа. Бывшая благовещенка рассказала, что «Давай поженимся» – это не постановочное шоу. Все, что зрители видят на экране, происходит на самом деле. Телевизионный образ ведущих тоже соответствует действительности.

«Мне очень понравились ведущие. Они такие, какие есть на экране. Я им тоже очень понравилась. Хотя вначале они пытались меня загрузить вопросами, но когда увидели, что я честно отвечаю, что я настоящая и не выдумаю ничего, сразу смягчились. Я тоже вначале немного разволновалась, растерялась, но потом расслабилась. Кстати, ведущим я подарила дальневосточный гречишный мед, мне его специально передали с Дальнего Востока. Ну и сюрпризом для жениха я всех впечатлила. Я не могла ударить в грязь лицом как бывший организатор мероприятий, поэтому хорошо подготовилась к программе», – отметила экс-благовещенка.

В Благовещенске Наталья руководила развлекательным интернет-порталом и занималась организацией мероприятий. В Москве она поначалу занялась привычным для себя делом, но потом кардинально сменила сферу деятельности. Наталья выучилась на массажиста и сейчас продолжает повышать квалификацию. «У меня есть несколько разных сертификатов, в этой сфере я тружусь уже почти год. Мне очень нравится. Но все равно иногда понимаю, что мне не хватает прошлой работы, не хватает этого движения. Поэтому я еще планирую выучиться на радиоведущую», – рассказала девушка.

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#жизнь

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