15 апреля – Международный день цирка

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Ежегодно в третью субботу апреля весь мир отмечает Международный день цирка. Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

В честь сегодняшнего праздника многие цирковые учреждения устраивают Дни открытых дверей, разнообразные уличные акции, специальные программы, выставки, карнавалы, благотворительные акции и другие мероприятия.

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Во многих странах мир сегодня отмечают Международный день культуры. Этот праздник был учреждён в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учреждённая за два года до этого Международным центром Рерихов (общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии).

В этот день проходят различные праздничные мероприятия. Так, в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления и многое другое. Также в этот день поднимают Знамя мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.

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565 лет назад родился Леонардо да Винчи – великий итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека». А ещё он был мыслителем и признавал единственным критерием истины опыт, приведённый к наглядному виду. Леонардо был амбидекстром, владея левой и правой рукой одинаково талантливо.

Известны его занятия и музыкой, и кулинарией. Великий творец оставил после себя множество картин, рисунков, оригинальных инструментов и приспособлений, а также библиотеку и не менее 50 тысяч оригинальных документов на различные темы, из которых до наших дней сохранилась лишь треть.

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310 лет назад родился швейцарский, немецкий и российский математик и механик Леонард Эйлер. В 1731 году он получил звание профессора физики и стал действительным членом Петербургской академии. Спустя два года он возглавил кафедру высшей математики. В 1735 году, выполняя сложную работу по расчёту траектории кометы и затратив на это всего три дня, Эйлер заболел нервной горячкой и лишился правого глаза. К 1771 году Эйлер полностью потерял зрение, но благодаря ученикам и помощникам продолжал интенсивно работать. За свою жизнь он написал около 900 научных трудов по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и другим направлениям, многие из которых оказали значительное влияние на развитие науки. Эйлер считается одним из самых знаменитых членов Академии наук в России за время её существования.

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105 лет назад родился Ким Ир Сен – основатель северокорейского государства и его фактический руководитель в 1948-1994 годах (глава государства с 1972 года). Основоположник северокорейской государственной идеологии – чучхе, Ким Ир Сен занимал посты Председателя Кабинета министров КНДР с 1948 по 1972 годы и Президента КНДР с 1972 года до самой смерти, хотя его реальная власть заключалась в должности Генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи. С 1953 года – Маршал, с 1992 года – Генералиссимус. Официальный титул, как при жизни, так и после смерти – «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен».

После смерти Ким Ир Сен был объявлен «вечным президентом» Кореи.

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