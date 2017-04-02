Режим ЧС в лесах отменили в Магдагачинском районе
В пятницу, 14 апреля, в Амурской области приняли решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах Магдагачинского района. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.
Решение было принято в связи с установлением на территории Магдагачинского района первого класса пожарной опасности, а также ликвидацией действующих природных пожаров.
Режим чрезвычайной ситуации на территории Магдагачинского района был введен в этом году 4 апреля.
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