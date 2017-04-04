В Приамурье 12 тысячам предпринимателей неправильно начислили страховые взносы

14 апреля губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в заседании круглого стола по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства Приамурья. Присутствующие подняли проблему, образовавшуюся у предпринимателей, налоговых органов и Пенсионного фонда.

Как сообщает правительство области, с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в законодательство регулирующие взаимоотношения предпринимателей с налоговыми органами и другими внебюджетными фондами. Полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешли от государственных внебюджетных фондов к налоговым органам.

Налоговые органы и ПФР должны были своевременно обменяться данными, однако этого не произошло. В итоге был рассчитан объем обязательных страховых взносов по максимальной ставке, и многим предпринимателям была начислена сумма около 140 тысяч рублей. По оценке налоговых органов, в Амурской области такая проблема возникла примерно у 12 тысяч предпринимателей.

Множество обращений от предпринимателей поступило в АРО общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в правительство Амурской области.

«Перед нами следующая ситуация: законопослушные налогоплательщики сдали декларации, отчитались о доходах, но получили письма, в которых говорится, что они должны заплатить в несколько раз больше. Этот вопрос требует немедленного решения», – подчеркнул председатель амурского отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Предприниматели отметили парадоксальные вещи: в налоговых органах их направляли за уточнениями в ПФР, а в ПФР – обратно, в налоговые органы.

В итоге УФНС по Амурской области до 11 апреля формировало и направляло в ручном режиме сведения о доходах предпринимателей для определения величины взносов в ПФР. В свою очередь, УПФР по Амурской области обязано до 24 апреля пересчитать величину страховых взносов в соответствии с представленными сведениями.

Александр Козлов отметил, что руководители ведомств, безусловно, знали о вводимых изменениях и могли бы заранее отработать всю схему. Кроме того, он обратил внимание на недостаточное информирование граждан о произошедшем не по их вине сбое.

«Граждан необходимо было своевременно известить о происшествии, вести разъяснительную работу в СМИ, ведь законопослушные люди получили на руки документы, которые вызвали их полное недоумение. Почему мы не увидели ни в одном средстве массовой информации объявления о том, что эти документы можно считать недействительными?» – встал на защиту предпринимателей губернатор.

Руководство УФНС России по Амурской области по итогам круглого стола заявило, что выставление новых требований уже приостановлено. Взысканий еще не производилось. Поэтому никакого ущерба индивидуальные предприниматели не получили. С 24 апреля налоговые органы будут использовать обновленную информацию Пенсионного фонда, а необоснованные требования буду аннулированы.

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#налоги #областная власть #Пенсионный фонд

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