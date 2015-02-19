В Тынде осудили двоих покушавшихся на депутата Павла Эпштейна

В среду, 12 апреля, Тындинский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые в 2015 году покушались на убийство депутата Тындинской городской Думы Павла Эпштейна. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, покушение на Павла Эпштейна произошло 18 февраля 2015 года. Депутат не пострадал. По факту случившегося началось следствие. В деле появились подозреваемые – предполагаемые заказчик и исполнитель покушения, которые затем стали обвиняемыми. Сообщалось, что им 25 и 28 лет.

Амурская прокуратура уточняет, что в ноябре 2014 года молодой руководитель крупной жилищно-коммунальной организации Тынды обратился к знакомому. Он предложил тому за 500 тысяч рублей и трудоустройство на своем предприятии совершить убийство депутата Тындинской городской думы, являющегося руководителем конкурирующей управляющей компании.

Мужчина согласился. «24-летний безработный житель Тынды совершил несколько неудачных попыток отравить жертву, после чего, проследив до гаража потерпевшего, в вечернее время в феврале 2015 года произвел в него четыре выстрела из сигнального револьвера, переделанного для стрельбы боевыми патронами, однако промахнулся и убежал», – рассказывают в прокуратуре.

Через неделю неудачливый киллер был задержан сотрудниками полиции, а через пять месяцев установили и арестовали заказчика убийства.

12 апреля суд признал мужчин виновными, назначил заказчику убийства наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Исполнителю дали 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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