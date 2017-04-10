В Амурском краеведческом музее открылась выставка «Ровесников»

«Не расставайтесь с детством!» – так называется выставка в Амурском краеведческом музее. Экспозицию посвятили 50-летнему юбилею хореографического ансамбля «Ровесники». Экспонаты разместят в двух залах. Посетители увидят редкие материалы из фондов музея и архива ансамбля, в том числе фотографии, костюмы, награды и подарки, привезенные ансамблем в разные годы из разных городов и стран.

Работать выставка будет до 21 мая. Кстати, подобные экспозиции «Ровесники» уже представляли на свой 40-летний и 45-летний юбилей.

«Русский танец – это красочный, колоритный, незабываемый, танец, который растапливает все совершенно льдины, как ледокол. Он идет по миру, дарит миру дружбу, дарит миру любовь», – рассказал руководитель детского хореографического ансамбля «Ровесники» Елена Федина. Сегодня в «Ровесниках» занимаются 500 детей в возрасте от 4 до 18 лет. В творческом багаже ансамбля – около 450 постановочных работ.

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