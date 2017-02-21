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Открытие нового торгового центра в Благовещенске вызвало небывалый ажиотаж

Открытие нового торгового центра в Благовещенске вызвало небывалый ажиотаж

В пятницу, 14 апреля, в Благовещенске состоялось открытие торгового центра «Флагман». Оно вызвало настоящий ажиотаж среди горожан.

Сотни человек уже в обед столпились у порога «Флагмана», чтобы первыми увидеть его изнутри и сделать покупки. Как только перерезали ленточку, народ буквально ворвался внутрь. Казалось, центр не вместит всех горожан.

Местом притяжения стал гипермаркет «Самбери». Взглянуть на него, а заодно и отовариться пришел москвич Олег Редзевский. Сейчас он в Благовещенске и говорит, что цены здесь ненамного отличаются от столичных.

«Ценник дальневосточный не напугал тебя?» – спросили у Олега Редзевского, на что тот ответил: «Да нет, почти то же самое. Только зарплаты меньше, а так ничего».

На семи тысячах квадратных метров расположились 25 тысяч товаров – от продуктов до канцелярии и текстиля. На некоторые товары действуют скидки. В глубине магазина заработала «Шоу-кухня» – повара готовили заказы на глазах у покупателей.

У всех 14 касс было не протолкнуться. Но так было только в гипермаркете. В остальных отделах покупателей было немного. Помимо продуктов, в торговом центре можно купить ювелирные украшения, одежду и обувь. Правда, отделы работают только на первом этаже. Второй пока закрыт.

Оценили горожане и новую дорожную развязку. Однако понравилась она не всем водителям. Чтобы повернуть налево, в сторону кольцевой развязки, водителям необходимо пропустить встречный транспорт. Дополнительная секция светофора для них не работает. Чтобы не нарушать ПДД, нужно ждать своей очереди. Но так делают не все и едут на «красный».

Решить все сможет дополнительная секция светофора, считают автомобилисты. Возможно, она заработает, когда возникнет реальная угроза пробок. Сегодня же контролировать движение помогал регулировщик.

Просмотров всего: 1199

#торговля

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Комментарии
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  • Разведчик

    Разведчик
    1 час назад

    не, ну тут ваапще никакого пиара нет. ни разу. ни грамма.

  • Okean555

    Okean555
    56 минут назад

    на красный едут )) вот стадо.

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    «Ценник дальневосточный не напугал тебя?», – спросили у Олега Редзевского, на что тот ответил: «Да нет, почти то же самое. Только зарплаты меньше, а так ничего».

    Вот так простой москвич, целое многоэтажное здание амурстата с работницами по поводу зарплаты окунул в самое ..., вместе с бодрячковой стабильностью.

    И это причем с дальневосточными надбавками и прочими

  • Мелисса

    Мелисса
    54 минуты назад

    Рабочий день вроде, а народу - как в выходной)))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    48 минут назад

    Больные какие то...Ждали наверно халявных призов?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    42 минуты назад

    А где работают эти люди все, что могут позволить быть в рабочее время

  • Геральт

    Геральт
    36 минут назад

    сколько бездельников, прости господи

  • Генрих VI

    Генрих VI
    33 минуты назад

    Стадо

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    31 минута назад

    Да нет, почти то же самое. Только зарплаты меньше, а так ничего - прям в точку попал. Вот и ответ почему уезжают.

  • Альби

    Альби
    28 минут назад

    Народ дикий. Таёжный, видимо...

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

    Алёна Валентиновна

    А где работают эти люди все, что могут позволить быть в рабочее время



    Давно еще было, на одном предприятии работал. Так там в рабочее время пол бухгалтерии по своим делам днем каталось, рабочий в отпуске был спалил в магазинах, экономисты работяг уволили и сразу зарплаты себе подняли, тоже не брезговали.

  • архивная

    архивная
    11 минут назад

    vertex

    «Ценник дальневосточный не напугал тебя?», – спросили у Олега Редзевского, на что тот ответил: «Да нет, почти то же самое. Только зарплаты меньше, а так ничего».

    Вот так простой москвич, целое многоэтажное здание амурстата с работницами по поводу зарплаты окунул в самое ..., вместе с бодрячковой стабильностью.

    И это причем с дальневосточными надбавками и прочими



    Да это не секрет,многие из амурчан кто переехал в Москву,говорят,что зарплаты выше,а цены,если живешь не в самом центре Москвы, даже ниже наших на продукты питания,ни зря все туда едут,у кого есть возможность конечно.Льготные или бесплатные лекарства. Если столичный пенсионер получает минимальный размер пенсии, а также проходил лечение амбулаторно, то при приобретении любых лекарственных средств по рецепту врача он имеет право воспользоваться льготной скидкой в размере 50 процентов. Некоторые лекарства, которые необходимы для лечения сложных и специфических заболеваний, вовсе отпускаются пенсионерам бесплатно.Это так к слову сказано,есть и другие послабления,ведь там Собянин заботится о своих пенсионерах,а у нас некому,денег нет,всё зарывают в песок,как в сказке.

  • mag_28

    mag_28
    10 минут назад

    Ага! Так вот почему сегодня такое вялое было движение через Калининский!

    А я то думал-что за парни и гражданки с шариками через рельсы хреначат.

    Походу,обеды бесплатные раздавали.И шаурму в подарок.

    Разве б стали амурские гордые люди тупо давиться,разрывая ленточку за икрой лососевой и колбасой докторской?

  • Чингиз1

    Чингиз1
    10 минут назад

    Развлекуха - посмотреть, пощупать, почитать... А потом пересчитать денежки в кошельке и поплакать...

    Чего ж так не уважать себя? Эх...((

  • Br35

    Br35
    4 минуты назад

    >А где работают эти люди все, что могут позволить быть в рабочее время

    Что, не видно по фоткам что там 80% пришельцев - бабки?

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