Открытие нового торгового центра в Благовещенске вызвало небывалый ажиотаж

В пятницу, 14 апреля, в Благовещенске состоялось открытие торгового центра «Флагман». Оно вызвало настоящий ажиотаж среди горожан.

Сотни человек уже в обед столпились у порога «Флагмана», чтобы первыми увидеть его изнутри и сделать покупки. Как только перерезали ленточку, народ буквально ворвался внутрь. Казалось, центр не вместит всех горожан.

Местом притяжения стал гипермаркет «Самбери». Взглянуть на него, а заодно и отовариться пришел москвич Олег Редзевский. Сейчас он в Благовещенске и говорит, что цены здесь ненамного отличаются от столичных.

«Ценник дальневосточный не напугал тебя?» – спросили у Олега Редзевского, на что тот ответил: «Да нет, почти то же самое. Только зарплаты меньше, а так ничего».

На семи тысячах квадратных метров расположились 25 тысяч товаров – от продуктов до канцелярии и текстиля. На некоторые товары действуют скидки. В глубине магазина заработала «Шоу-кухня» – повара готовили заказы на глазах у покупателей.

У всех 14 касс было не протолкнуться. Но так было только в гипермаркете. В остальных отделах покупателей было немного. Помимо продуктов, в торговом центре можно купить ювелирные украшения, одежду и обувь. Правда, отделы работают только на первом этаже. Второй пока закрыт.

Оценили горожане и новую дорожную развязку. Однако понравилась она не всем водителям. Чтобы повернуть налево, в сторону кольцевой развязки, водителям необходимо пропустить встречный транспорт. Дополнительная секция светофора для них не работает. Чтобы не нарушать ПДД, нужно ждать своей очереди. Но так делают не все и едут на «красный».

Решить все сможет дополнительная секция светофора, считают автомобилисты. Возможно, она заработает, когда возникнет реальная угроза пробок. Сегодня же контролировать движение помогал регулировщик.

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